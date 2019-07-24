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HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:58 | Son Güncelleme

Mardin'de yürütülen terör operasyonu kapsamında aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt'un da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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