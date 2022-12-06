HDP'li milletvekili Meclis kürsüsünde Kürtçe konuştu! Gergin anlar yaşandı... 'Herkesin ana dili var'

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da; TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerine devam edildi. Gruplar adına yapılan konuşmalarda muhalefet partili milletvekillerinin, iktidar partisi AK Parti'ye yönelik eleştiri ve suçlamaları tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

KÜRTÇE KONUŞMA GERGİNLİĞİ

TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan HDP'li milletvekillerinin konuşmalarına Kürtçe başlaması tepkilere yol açtı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, bakanlıkların bütçesi üzerine konuşmasına Kürtçe başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Anlamıyoruz denilenleri" diyerek uyardı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da tepkisini, "Hangi parlamentoda konuşuyor acaba? Burası Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu" diyerek tepki gösterdi. AK Partili milletvekilleri birleşimi yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili hatibi uyarmasını istediler.

İmam Taşçıer

'HERKESİN BİR ANA DİLİ VAR'

HDP'li Taşçıer, tepkiler arasında Kürtçe konuşmasına devam etmesi üzerine, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, mikrofonun sesini kısarak HDP'li Taşçıer'in konuşmasına engel oldu, "Sayın milletvekilleri, herkesin bir ana dili var, benim de bir ana dilim var. Kürsüde ben de ana dilimde konuştuğum zaman buradaki hiçbir milletvekili beni anlayamaz, birçok arkadaşımın farklı farklı ana dilleri var, hepimizin anlayabilmesi için resmî dilimiz olan Türkçeyle konuşmaya davet ediyorum. Bir cümle söyleyebilir, iki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar, böyle bir olay yok" uyarısında bulundu.

'GERÇEK YÜZÜNÜZ BUDUR'

HDP'li milletvekilleri ise toplu halde sıralara vurarak Meclis Başkanvekili Akar’ı, Taşçıer'in konuşmasını kestiği protesto etti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ı eleştirerek, "Gerçek yüzünüz budur sizin; ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar, gerçek yüzünüzdür bu sizin" dedi. Tartışma bu kez, Meclis Başkanvekili Haydar Akar ile HDP'li milletvekilleri arasında yaşandı. HDP'li milletvekilleri topu halde sıralara vurarak Taşçıer'in konuşmasını kesen Akar'a tepki gösterdi. Tepkilerin sürmesi üzerine Akar, oturuma 5 dakika ara verdi.

İFFET SÖZÜ 'KINAMA' CEZASI GETİRDİ

Verilen aranın ardından görüşmelere devam edildi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun konuşması sırasında da tartışma yaşandı. Tartışmalar devam ederken Gergerlioğlu'nun, geçen yıl Genel Kurul'da çıplak aranmaya ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "İffetli bir kadın çıplak aramayı anlatmak için bir yıl beklemez" sözlerini hatırlatarak, "O zaman kim iffetli, kim iffetsiz?" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, "Orası mı iffetli, burası mı iffetli, bir tarzı reddediyoruz. Kaldı ki kendisini özür dilemeye davet ediyoruz. Gergerlioğlu çok ağır bir konuşma yaptı, nezih bir dille cevap verdim ancak tekrar cevap verdi. Bakınız, kızmak yok, böcek olmayı göze alırsanız ezilince ses çıkarmayacaksınız. Bu yanlış bir dil, iffetle ilgili söylediği tüm iğrenç iddiayı reddediyoruz. Bu ifade bu Meclisin ifadesi değil" dedi.

Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı, 'Orası mı iffetli, burası mı iffetli' sözlerinin, 'kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak' kapsamında değerlendiği için İçtüzüğün ilgili maddesi kapsamında 'kınama cezası' verilmesi gerektiğini oylamaya sundu. Oylama sonucunda Gergerlioğlu'na, 'kınama cezası' kabul edildi.

AK PARTİ'Lİ IŞIK'A, MECLİSTEN GEÇİCİ OLARAK İKİ BİRLEŞİM ÇIKARMA CEZASI VERİLDİ

AK Partili Zafer Işık'a, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atması sonucu yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle İçtüzüğün ilgili maddeleri kapsamında; 'hareket, fiili saldırıda bulunmak' hükmü kapsamında olduğundan Genel Kurul'dan geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası verildi. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'a da "Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak" hükmü kapsamında 'kınama' cezası verildi. (DHA)

