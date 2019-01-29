HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, önceki gün Meclis’te Ak Parti Grup Başkanı Bostancı’ya yaptıkları ziyaretle açıklamalarda buldunu.

'NACİ BEY'İN DEVREYE GİRMESİNİ İSTEDİK'

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; Buldan 15-20 dakika sürdüğünü ifade ettiği görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi, “Bölgede yaşanan baskıları görüşmek üzere bir araya geldik. Özellikle Sezai (Temelli) Başkan’ın geçen hafta Van ziyaretinde konvoyunun engellenmesi, yine belirlenen adaylarımızın çalışmalarının engellenmesi, gözaltına alınması gibi konular var. Seçim güvenliği konusunu özellikle konuştuk. Bunları ifade edebilirim çünkü benim de yarın Mardin ziyaretim var. Aynı sıkıntı ile karşılaşmamak için Naci Bey’in devreye girmesini istedik. Bu süreçte bu tür sıkıntıların ortamı gerginleştireceğini ifade ettik.”

‘SEÇİM MESELESİNDE AKP’YE TAVRIMIZ NETTİR’

HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın AK Parti Grup Başkanı Bostancı’yı, İstanbul, İzmir ve Adana’da belediye başkan adayı çıkarmayacaklarının açıkladığı gün ziyaret etmesi soru işaretlerine yol açtı. Buldan bu konuda, “Tamamiyle bir tesadüf. Seçim meselesinde bizim AKP’ye olan tavrımız nettir. Onu çok açık ifade etmek isterim. Özellikle son yaşananlar. Bu kadar insanın cezaevinde olduğu dönemde, tecritin olduğu bir süreçte farklı bir konu konuşma gibi bir durum olamaz” dedi.