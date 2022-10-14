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HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi

14.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.

İddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerindeki incelemede, terör örgütü PKK/KCK üyesi olan 29 Nisan 2017'de Adıyaman Merkez Akçalı Köyü kırsalında öldürülen "Melati Zülfikar" kod adlı Volkan Bora ile Güzel'in Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giydiği kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine teröristlerin barındığı çadırda Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod isimli gizli tanığın Güzel hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D'nin de beyanına yer verildi.

Güzel'in terör örgütü kamplarına gittiği ve örgüt üyesi Bora tarafından gönderilen gizli mesajları aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın yurt dışına çıkış kayıtları da yer aldı.

İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı.

Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güzel'in, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.

Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Semra Güzel hdp
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