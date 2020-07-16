HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'HDP Muş Milletvekili Mensur Işık eşini darbetti' iddiası

'HDP Muş Milletvekili Mensur Işık eşini darbetti' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2020 21:53 | Son Güncelleme

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen olan eşi Ebru Işık'ı darbettiği iddiasıyla mahkeme tarafından 6 ay süreyle "konuttan uzaklaştırma" kararı verildi.

'HDP Muş Milletvekili Mensur Işık eşini darbetti' iddiası

İddiaya göre, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, önceki gece Dikmen'deki evlerinde eşi Ebru Işık ile tartıştı.

Tartışma sırasında Mensur Işık'ın eşini darbettiği ve eşinin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye götürmediği, akrabalarıyla da iletişim kurmasının engellediği ileri sürüldü.

Gözüne darbe alan Ebru Işık'ın ağrısının artması üzerine Mensur Işık'ın sabah saatlerinde eşini Etimesgut ilçesinde bulanan özel bir hastaneye götürdüğü, burada Ebru Işık'ın konuyu doktorlarla paylaşması üzerine hastaneye polis çağrıldığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

HDP KADIN MECLİSİ ARAŞTIRMA BAŞLATTI

`Verilen darp raporu ve Ebru Işık'ın şikayeti üzerine konu adli makamlara taşındı. Ankara Aile Mahkemesi tarafından Mensur Işık hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında "müşterek konuttan uzaklaştırılması" tedbiri uygulanmasına karar verildi.

HDP Genel Merkezi'nden de Işık'ın eşini darbettiği iddiasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. HDP Kadın Meclisi adına yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın eşi Ebru Işık’a şiddet uyguladığı haberlerinin medyaya yansıdığı hatırlatılarak, kadına yönelik bu şiddetle ilgili "kadının beyanını esas alarak" gerekli araştırmanın başlatıldığı vurgulandı.

"Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele, HDP Kadın Meclisi olarak varlık ve mücadele gerekçemizdir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Konuyla ilgili durumu araştırdığımızı ve gerekli mekanizmaları işleteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Özel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduÖzel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Cesedi paramparça bulundu! 8 kadınla yasak aşk...

Cesedi paramparça bulundu! 8 kadınla yasak aşk...

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

İlginizi Çekebilir

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Diğer Haberler
Özel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Özel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Doğu Perinçek'ten olay yaratan iddia: Emniyet 15 Temmuz gecesi SMS gönderdi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ulusa sesleniş konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Son FETÖ'cü hesap verene kadar...

Erdoğan'dan flaş sözler: Son FETÖ'cü hesap verene kadar...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.