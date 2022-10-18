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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Rıza Türmen mi olacak? Gözler 6'lı masaya çevrildi, Kılıçdaroğlu olmazsa...

18.10.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı ile girme kararı alan HDP, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise 6'lı masadan çıkacak isme göre tavrını belirleyecek. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, belirlenecek adayın kriterlerine uygun olması durumunda kapılarının herkese açık olduğunu açıklasa da kulislerde flaş bir isim konuşulmaya başlandı. 6'lı masa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşı sağlamazsa, HDP'nin Rıza Türmen'e adaylık teklifi götüreceği belirtildi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Rıza Türmen mi olacak? Gözler 6'lı masaya çevrildi, Kılıçdaroğlu olmazsa...

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağı tavır merak konusu oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ile seçimlere girecek olan HDP'den cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirlenecek adayın kriterlerine uygun olması durumunda kapılarının herkese açık olduğunu dile getirdi.

YAVAŞ VEYA AKŞENER ADAY OLURSA HDP DESTEKLER Mİ?

Daha önce HDP cephesinden İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olası adaylıklarına destek vermeyeceklerini belirten açıklamalar gelmişti. HDP'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ise sıcak baktığı belirtilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ADAYLIK İÇİN SÜRPRİZ İSİM

Yeni Şafak'ın haberine göre; HDP, 6’lı masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında uzlaşmazsa kendi adayını çıkartacak. Bu ismin de eski AHİM Yargıcı Rıza Türmen olacağı iddia ediliyor.

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SELAHATTİN DEMİRTAŞ ADAY OLAMAZ

6’lı masanın ikinci tura bıraktığı adayını HDP de merak ediyor. Ankara kulislerinde; 6’lı masanın Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığı konusunda uzlaşamaması halinde HDP’nin kendi adayını çıkartacağı konuşuluyor.

Bu noktada HDP’lilerin tercihi eski genel başkan Selahattin Demirtaş’tan yana. Ancak 2018’de terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 4 yıl 8 aylık hapis cezası verilen ve siyasi yasaklı hali devam eden Demirtaş, aday olamıyor.

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RIZA TÜRMEN'E TEKLİF GÖTÜRÜLEBİLİR

Bu nedenle de alternatif adaylar üzerinde kafa yoran HDP kurmaylarının eski diplomat ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski yargıçlarından Rıza Türmen’in adını adaylık için zikrettikleri iddia ediliyor. Sol liberal görüşleriyle öne çıkan Türmen, CHP’de 2011-2015 arasında milletvekilliği de yapmıştı.

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