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HDP önünde eylem yapan ailelere 85’lik deden destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de Bingöl’den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay’dan geldi.Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 28’inci günde devam ederken, bir destek de Bingöl’den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay’dan geldi.

HDP önünde eylem yapan ailelere 85’lik deden destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de Bingöl’den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay’dan geldi.
Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 28’inci günde devam ederken, bir destek de Bingöl’den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay’dan geldi. Akçay, ailelerin dertlerine ortak olduğunu ve geceleri gözüne uyku girmediğini belirterek, "Ben yatamıyorum, sabaha kadar ağlıyorum, daha önce çocuklar dağa gidiyor diyordunuz. Şimdi ise çocukları zorla alıyorlar. Buradan geçenler ailelere laf atıyor, satılmış diyorlar. Eğer satılmışlarsa kimden para almışlar çıkarsınlar meydana, bunlar Amerikan yavruları, bu ailelerin derdine bakın” dedi.

HDP önünde eylem yapan ailelere 85’lik deden destek ziyareti

HDP önünde eylem yapan ailelere 85’lik deden destek ziyareti

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