HDP önünde oturan anne: Kızımın, kardeşinden haberi bile yok

Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 52'nci günde de devam etti. Terör örgütü PKK tarafından, 4 yıl önce kaçırılan kızı Hayal için, 1,5 yaşındaki küçük kızı Asmin Nisa ile oturma eylemi yapan Süheyla Demir, "Kızımın kardeşinden haberi bile yok. Kızım, kardeşinin hatırı için geri dön" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 52'nci günde de 55 aile tarafından sürdürüldü.

KARDEŞİ OLDUĞUNDAN HABERİ YOK

Süheyla Demir de 2014 yılında, lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK tarafından kaçırılan, o tarihte 17 yaşında olan kızı Hayal için oturma eylemi yapıyor. 1,5 yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte Ağrı'dan gelip, 3 Ekim günü oturma eylemine katılan Süheyla Demir, kızına geri dönmesi için çağrıda bulundu. Anne Demir, "Kızım Ağrı merkezde okuyordu. Gece pansiyonda kalıyordu. Pansiyondaki arkadaşları kızımı yoldan çıkarttı. Bir çok yere gittik ama hiç bir yerden haber alamadık. Kızım gidişinde 9 ay sonra aradı. Onlara katıldığını, durumunun iyi olduğunu, kendisini merak etmemizi söyledi. Nerede olduğunu söylemedi. Kızım, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan lütfen geri dön. Gittiğin yol, yol değil. Boş bir yol, böyle bir dava yok. Sizi kullanıyorlar. Boşu boşuna hayatınızı çürütüyorlar. Kızımın 1,5 yaşındaki kardeşinden haberi bile yok. Eğer burada kardeşini görüyorsan, kardeşinin hatırı için bize geri dön" dedi.