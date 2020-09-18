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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380’inci günde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 380’inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380’inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 380’inci gününe girdi. Diyarbakır’dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir oğluna çağrıda bulunarak, "Hepimiz seni özledik ve senin yüzüne hasret kaldım gel eve, ne yapıyorsun orada? Orada kardeş kardeşi öldürüyor. Kaç oradan güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 380’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır’dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir 380 yıl da geçse oğlu gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Çocuğuna hasret kaldığını ve çocuğunu HDP’den istediğini belirten anne Demir, "Aziz, oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Aziz, gel eve orası senin yerin değil. Hepimiz seni özledik ve senin yüzüne hasret kaldım gel eve. Ne yapıyorsun orada? Orada kardeş kardeşi öldürüyor, kaç oradan güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380’inci günde

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