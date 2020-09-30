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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 392’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 392’inci gününde de devam ederken, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kavaklı’ya kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden anne Cennet Kavaklı, “Artık yeter evladımı bana geri versinler” dedi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 392’inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 392’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 392’inci gününde de devam ederken, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kavaklı’ya kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden anne Cennet Kavaklı, “Artık yeter evladımı bana geri versinler” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 392’inci gününe girdi. Ailelerden Cennet Kavaklı, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kavaklı’ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. 392 gündür evlat mücadelesi verdiklerini ifade eden Kavaklı, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu bıraksınlar, dayanacak gücüm kalmadı. Ne istediler benim oğlumdan? Azıcık vicdanları, merhametleri varsa bıraksınlar oğlumu. HDP ve PKK ikisi de aynıdır, bizim çocuklarımızdan, askerlerimizden, polisimizden ne istediler? Artık yeter evladımızı bıraksınlar" diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 392’inci gününde

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