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HDP önündeki evlat nöbeti direnişi sürüyor, aileler katılmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 14:25 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 378’inci gününde 1 aile daha evladına kavuşma umuduyla evlat nöbetine katıldı. 153’üncü aile olan Hanife Akyüz, Adana’dan geldiğini ve 7 yıl önce İstanbul’da kızı Sıla Akyüz’ün daha 16 yaşındayken HDP tarafından dağa kaçırıldığını belirterek eyleme katıldı. Acılı anne Akyüz, "Eyleme katılmam umut oldu, inşallah kızım döner. İstanbul’da ailemin yanına tatile gittiğim zaman, kızım Sıla çarşıya çıkacağım dedi gidiş o gidiş. Her yere sordum yok dediler, HDP’ye gittim yok dediler, bir hafta sonra gelip kızın bizde yerine ulaşmış merak etme bizdedir dediler. Ben de tepki gösterdim geçen hafta geldiğimde yok dediniz sonra yerine ulaştı diyorsunuz dedi. Araştırdım, Diyarbakır’a geldiğini öğrendim, sonra bizde apar topar geldik, buradadır dediler ama bizi görmek istemediğini dile getirdiler. Benim kızım 16 yaşında iki dakika benden ayrı kalamazken nasıl beni görmek istemiyor dedim. Tepki gösterdik, bize göstermediler geri dönmek zorunda kaldık. O gün bugün hiç aramadı, numaram 7 yıldır aynı beki arar diye değiştirmedim. Aramadı, bir defa tek videosunu gördüm, orada yemek hazırlıyor sofra kuruyordu. Kızıma çağrım arkasındayım, devlete ve bize güvensin. Hiç kimse için değmez o dağlarda aç, susuz yeter. Hayali vardı okuyup meslek sahibi olmak istiyordu, hem onun hem benim hayallerimizi yıktılar. Küçük çocuklarımın kalbi kırık, ablalarını istiyorlar, aklına geldiler mi 7 yaşındaki küçük oğlum hüngür hüngür ağlıyor. Cuma günleri namaza gidip ablasına dua okuyor, 7 yıldır Allah, ben ve çocuklarım ne çektiklerini biliyor. Buraya geldim kızımın dönmesini istiyorum" dedi.
Akyüz, konuşmasının ardından eline aldığı fotoğrafla çadırda diğer annelerin yanında evlat nöbetine başladı.

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