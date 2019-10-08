HABER

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 54’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 36’ncı günde 54’e yükseldi.Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 54’e yükseldi.

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 54’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 36’ncı günde 54’e yükseldi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 54’e yükseldi. 29 Aralık 2015’te 15 yaşındayken Diyarbakır’da dağa kaçırılan Cafer Ceylan’ın (19) annesi Hatice Ceylan, HDP önündeki ailelerle buluşarak oturma eylemine başladı. Acılı anne Ceylan HDP’ye çocuğunu bırakmaları ve çocuklarını sahiplenmemeleri gerektiğini söyledi. Ceylan, "29 Aralık 2015’te oğlum hafızlık okuyordu, gitti. 1 buçuk yıl önce aradı bizi, fazla konuşamıyordu bizden cevap bekliyordu. Suriye’de olduğunu söyledi. Tam yerini sordum adres veremedi. Tek hedefimiz çocuğumuzun geri getirilmesi, sağ salim kazasız belasız, hayatımız cehenneme döndü. HDP oğlumuzu bıraksınlar, oğlumuzu sahiplenmesinler. Çocuğum bizi duyuyorsa kapım ona açık, o bizim her şeyimiz. Benim ciğerimi koparanın ciğeri kopsun bana yaşatan bin beterini yaşasın" dedi.
Öte yandan, Cafer Ceylan’ın, 2016 yılında Diyarbakır’da polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 8 polisin şehit olduğu saldırının faili Rezan Farkin kod adlı Nezir Çiçek’in kuzeni olduğu, Çiçek’in Ceylan’ı kandırarak dağa götürülmesine aracı olduğu iddia edildi.

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 54’e yükseldi

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 54’e yükseldi

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 54’e yükseldi

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Öğrenciler "şehitleri" tanıyacakÖğrenciler "şehitleri" tanıyacak
Bodrum'u sağanak vurduBodrum'u sağanak vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.