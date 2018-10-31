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HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

"Bir insan vefat edince inancı, milliyeti ve cinsiyeti ne olursa olsun, düşman olur, dost olur, hangi sebeplerle yaşamını yitirmiş olursa olsun, örfümüze göre cenazeye saygı duyularak bir an önce defin işlemi ve taziyesinin yapılması gerekiyor"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, "Bir insan vefat edince inancı, milliyeti ve cinsiyeti ne olursa olsun, düşman olur, dost olur, hangi sebeplerle yaşamını yitirmiş olursa olsun, örfümüze göre cenazeye saygı duyularak bir an önce defin işlemi ve taziyesinin yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğmuş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Son 3 yıldır yaşanan çatışmalar neticesinde yaşamını yitiren cenazeler bizim konumuz." dedi.

Morgda olan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazeler olduğunu ileri süren Nimetullah Erdoğmuş, "Aileler cenazeleri teslim alırken, Diyanet ve cami görevlileri camileri ve taziye evlerini kapatıyor. Bu konular toplumumuzun gündeminde, fakat her ne hikmetse mevcut siyasi iklimden dolayı medya tarafından gündemleştirilemiyor." diye konuştu.

HDP'li Erdoğmuş, "Bir insan vefat edince kim olursa olsun, inancı, milliyeti ve cinsiyeti ne olursa olsun, düşman olur, dost olur, hangi şartlar ve sebeplerle yaşamını yitirmiş olursa olsun, örfümüzdeki uygulamaya göre cenazeye ayrı bir saygı duyularak bir an önce defin işlemi ve taziyesinin yapılması gerekiyor. Bu hem cenaze sahibi için doğal bir haktır hem de bizzat ölen insanın hakkıdır. Gelin, örfümüze, adetlerimize, geleneklerimize sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

Cenazeler ailelerine teslim edilmeyerek aslında ailelerin cezalandırıldığını savunan Erdoğmuş, "Cenazelerin ailelere teslim edilmesi ve defni gerekiyor. Aileler devletten bir hizmet beklemiyor, sadece cenazelerini almak istiyor." şeklinde konuştu.

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