HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Cumhuriyet kurulduğundan beri seçimler hep tartışmaların gölgesinde geçtiğini iddia etti.

İmir, partisinin Şırnak milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şırnak merkez ve ilçelerinde üç yıl önce yapılan terör operasyonları sonrasında birçok seçmenin geri dönmediğini ve demografik yapının bilinçli bir şekilde bozulduğunu öne sürdü.

Türkiye'de yapılan seçimlerin sancılı geçtiğini ifade eden İmir, "Cumhuriyet kurulduğundan beri seçimler hep tartışmaların gölgesinde geçmiştir. Ülkemizde baskının, müdahalenin ve irade gasbının hayat bulduğu birçok seçimi geride bıraktık." iddiasında bulundu.

Şırnak Merkez ve ilçelerinde AK Parti ile HDP'nin aldığı oy oranlarını aktaran İmir, "Çatışmalar sırasında göç eden binlerce insanımızın hala dönemediği gerçeği ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

