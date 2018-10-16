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HDP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Rahip gitti ve geride tüm dünyaya rezil olan bir iktidarın emir komutasındaki bir yargı sistemi kaldı" - "Rahip davası, insanlara yönelik terörist suçlamasının ve örgüt üyesi suçlamasının, rehin almak için uydurulmuş koca bir yalan olduğunun tüm gerçekleriyle bir kez daha ortaya koyulduğunu bize gösterdi" - "HDP'yi parlamentodan silmeye gücünüz yetmedi, yerel yönetimlerden de silemeyeceksiniz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Rahip gitti ve geride tüm dünyaya rezil olan bir iktidarın emir komutasındaki bir yargı sistemi kaldı. Rahip davası, insanlara yönelik terörist suçlamasının ve örgüt üyesi suçlamasının, rehin almak için uydurulmuş koca bir yalan olduğunun tüm gerçekleriyle bir kez daha ortaya koyulduğunu bize gösterdi." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, partilerinin 6. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bizler, 6 yaşında bir parti olarak çok genç, usu 40 yıllık geleneği olan bir parti olarak çok köklüyüz." ifadesini kullandı.

Zalime ve zulme hiçbir zaman boyun eğmediklerini, kazana kazana bugünlere geldiklerini belirten Buldan, şöyle devam etti:

"HDP'nin başarı hikayesinin, HDP fikriyatının mimarı ve her zaman halkların ortak mücadelesine ve kardeşliğine inanan Sayın Öcalan'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. HDP fikriyatı da kendisinin, halkların ortak geleceğine olan inancının bir göstergesidir."

HDP'ye yönelik operasyonlara tepki gösteren Buldan, son üç yılda onbinlerce üyelerinin gözaltına alındığını, binlercesinin tutuklandığını, buna rağmen ayakta olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi. Buldan, "Onlar sanıyorlar ki tutuklanınca HDP bitecek. HDP'yi bitiremeyeceksiniz, buna gücünüz yetmeyecek. Bunu ancak rüyanızda görebilirsiniz. Zaten HDP, her gece saraydakinin rüyasına giriyor. Bunu biliyoruz." dedi.

- "Ortada bir yargı yok ki bağımsızlığı olsun"

Türkiye'de adalet ve hukuk mekanizmasının bulunmadığını, yargının "rehine politikasının bir aracı ve mekanizması" olduğunu öne süren Buldan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen cuma günü rahip Brunson davasında bu durum bir kez daha görülmüştür. Rahip bir rehine olarak tutuluyordu. Deniz Yücel de bir rehineydi ve kirli bir pazarlık sonucu serbest bırakıldı. Gizli tanıklık mekanizması ile herkesi rehin alabiliyorlar. Gizli tanıklığı yargı sistemine getiren kimdir? Cemaattir. Şimdi AKP, bu yönteme dört elle sarılmış durumdadır.

Erdoğan, 'bu fakir, görevde olduğu sürece o teröristi alamayacaklar' demişti. Sonuç ne oldu? Rahip şu anda ABD'de ve rehineliği bitti. Neyin karşılığında? Acaba bizim fakirin durumunda bir değişiklik mi oldu? AKP'liler 'bağımsız yargı kararı' diyor ama Trump, Erdoğan'a teşekkür ediyor. Alın size bağımsız yargı. Ortada bir yargı yok ki bağımsızlığı olsun. Gelin Adalet Bakanlığının adını rehine bakanlığı yapın, kanunlarınızın adını da rehine kanunları olarak değiştirin. Daha uyumlu olur. Rahip gitti ve geride tüm dünyaya rezil olan bir iktidarın emir komutasındaki bir yargı sistemi kaldı. Rahip davası, insanlara yönelik terörist suçlamasının ve örgüt üyesi suçlamasının, rehin almak için uydurulmuş koca bir yalan olduğunun tüm gerçekleriyle bir kez daha ortaya koyulduğunu bize gösterdi."

Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü karşılaşmasında yaşanan olayları kınayan Buldan, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün yalnız olmadığını söyledi.

- "Kayyum artık her yerdedir"

Buldan, 24 Haziran seçimleri öncesinde Afrin'e yönelik operasyon yapıldığını hatırlatarak, "Şimdi sırada yerel seçimler var ve onlar da sırada Menbiç'in olduğunu söylüyorlar. Aynı film bir kez daha tekrar sahnede. İdlib'den atılan çeteleri mi Menbiç'e yerleştireceksiniz?" diye sordu.

İçeride ve dışarda önemli süreçlerin, kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini savunan Buldan, "AKP Genel Başkanı, hafta sonu yine bizi hedef gösterdi ve tehdit etti. 'El koyarız, kayyum atarız.' gibi sözlerden bahsetti. Tehdit ve baskıyla sonuç alınacağını sanıyorlar. İzlediği siyasetin halkta bir karşılığının olmadığını kendileri de çok iyi biliyorlar." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin siyaseten yenilmiş ve kaybetmiş bir durumda olduğunu öne süren Buldan, şu görüşlere yer verdi:

"O yüzden baskıya ve tutuklamaya sarılıyorlar. Kendine güveniyorsan gel siyaseten mücadele yürüt. Sadece bizimle uğraşmıyor. Görevi başındaki muhtarları da görevden alıyor. Kayyum artık her yerdedir. Sadece belediyelere değil, muhtarlıklara da atanmış durumdadır. HDP'yi parlamentodan silmeye gücünüz yetmedi, yerel yönetimlerden de silemeyeceksiniz. Buna da sizin gücünüz yetmeyecektir. Parlamentoda çoğunluğu kaybettiniz, yerelde de kaybedeceksiniz.

Bu seçimlerde özellikle AKP, bölgede bir tabela partisi haline gelecek. O tabelalarınızı da kayyumlarınız indirecek. Değerlerimize saldıran, yolsuzluk yapan o kayyumlarınızı, yerel seçimlerde belediyelerden birer birer söküp atacağız ve sarayın çöplüğüne göndereceğiz."

Pervin Buldan, bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istediklerini belirterek, TBMM İçişleri Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında HDP'li komisyon üyesi milletvekillerinin korucularla ilgili önergeye karşı çıktığını, fakat bu durumun HDP'lilerin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye karşı çıktığı şeklinde yansıtıldığını söyledi.

Buldan, "Bizim karşı çıktığımız koruculuk mevzuatıdır. Yoksa emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi gelmesi halinde destekleyeceğimizi buradan kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan grup toplantısına, HDP'nin tutuklu eski milletvekillerinin yakınları da katıldı.

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Andrew Craig Brunson HDP Pervin Buldan yerel seçimler

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