HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Rahip gitti ve geride tüm dünyaya rezil olan bir iktidarın emir komutasındaki bir yargı sistemi kaldı. Rahip davası, insanlara yönelik terörist suçlamasının ve örgüt üyesi suçlamasının, rehin almak için uydurulmuş koca bir yalan olduğunun tüm gerçekleriyle bir kez daha ortaya koyulduğunu bize gösterdi." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, partilerinin 6. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bizler, 6 yaşında bir parti olarak çok genç, usu 40 yıllık geleneği olan bir parti olarak çok köklüyüz." ifadesini kullandı.

Zalime ve zulme hiçbir zaman boyun eğmediklerini, kazana kazana bugünlere geldiklerini belirten Buldan, şöyle devam etti:

"HDP'nin başarı hikayesinin, HDP fikriyatının mimarı ve her zaman halkların ortak mücadelesine ve kardeşliğine inanan Sayın Öcalan'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. HDP fikriyatı da kendisinin, halkların ortak geleceğine olan inancının bir göstergesidir."

HDP'ye yönelik operasyonlara tepki gösteren Buldan, son üç yılda onbinlerce üyelerinin gözaltına alındığını, binlercesinin tutuklandığını, buna rağmen ayakta olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi. Buldan, "Onlar sanıyorlar ki tutuklanınca HDP bitecek. HDP'yi bitiremeyeceksiniz, buna gücünüz yetmeyecek. Bunu ancak rüyanızda görebilirsiniz. Zaten HDP, her gece saraydakinin rüyasına giriyor. Bunu biliyoruz." dedi.