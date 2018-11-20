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HDP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

Eş Genel Başkan Pervin Buldan: - "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in kararı önemlidir. Hukukun üstünlüğünün gereği olarak bu kararın yerel mahkemelerce bir an önce karara bağlanması gerektiğini ve başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm tutuklu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AİHM'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin, "AİHM'in kararı önemlidir. Hukukun üstünlüğünün gereği olarak bu kararın yerel mahkemelerce bir an önce karara bağlanması gerektiğini ve başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm tutuklu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Buldan, partisinin, sadece kadınların katıldığı TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet, CHP camiasına ve Bircan ailesine de başsağlığı diledi.

AİHM'in, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını anımsatan Buldan, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

AİHM'in kararının önemli olduğunu belirten Buldan, "Hukukun üstünlüğünün gereği olarak bu kararın yerel mahkemelerce bir an önce karara bağlanması gerektiğini ve başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm tutuklu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Şu andan itibaren tutuklu bulunması yasal, anayasal ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor ve Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kadın düşmanı politikaların kadına yönelik şiddetin de önünü açtığını vurgulayan Buldan, "Her gün en az beş kadının öldürüldüğü Türkiye'de, kadınlar sistematik olarak çok yönlü şiddete uğramakta, kamusal ve siyasal alandan da dışlanarak, toplumsal ve ekonomik yaşamdan koparılmaktadır." görüşünü savundu.

Partisinin Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, milletvekili seçilmesine rağmen "cezaevinde rehine olarak tutulduğunu" öne süren Buldan, Güven'in, 7 Kasım tarihinden bu yana açlık grevinde olduğunu söyledi.

- "Asla korkmuyoruz"

Buldan, şöyle devam etti:

"HDP'de siyaset yapan binlerce kadın, cezaevlerinde rehin olarak tutulmaktadır. Geçen hafta bir bakanları çıktı, kadın milletvekilimizi kameralar önünde, 'sen görürsün' diye tehdit etti. Bu faşist rejim yıkıldığında asıl siz göreceksiniz. Bu yaptıklarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Buradan ifade etmek isteriz ki, sizin tehditlerinizden korkmuyoruz. Ebrü Günay'ın gözlerinde korku yoktur. Pervin Buldan'ın gözlerinde korku yoktur. Asla korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz, sizin önünüzde diz çökmüyoruz."

Pervin Buldan, HDP olduğu sürece kadın kimliğinin yok edilemeyeceğini, kadınların umudunun ve cesaretinin asla kırılamayacağını dile getirdi. Buldan, ekonomide yanlış politikalar sonucu çöküşün eşiğine gelindiğini ve bu krizin AK Parti'nin 16 yıllık politikasının bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

Yerel seçimlere dört ay kaldığına dikkati çeken Buldan, bu dört ayın kritik öneme sahip olduğunu ve seferberlik ruhu ile çalışarak, "korku imparatorluğunu" hep birlikte yıkacaklarını belirtti. Yerel seçimlerde de eş başkanlık uygulamalarını devam ettireceklerinin altını çizen Buldan, "31 Mart'ta o gaspçı kayyumları sandıklara biz kadınlar gömeceğiz ve bir daha oradan asla çıkamayacaklar." dedi.

Buldan, kadınları, HDP'de aday adaylığı başvurusu yapmaya davet etti.

Grup toplantısı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşan Buldan, Kılıçdaroğlu tokalaşarak, hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan için başsağlığı diledi.

Öte yandan toplantı salonunda bulunan sıralara, üzerinde "Leyla Güven haklıdır. Tecrit kalkmalıdır" yazısının bulunduğu Leyla Güven'in fotoğrafları konuldu.

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AİHM HDP Pervin Buldan Selahattin Demirtaş

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