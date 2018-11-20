HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AİHM'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin, "AİHM'in kararı önemlidir. Hukukun üstünlüğünün gereği olarak bu kararın yerel mahkemelerce bir an önce karara bağlanması gerektiğini ve başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm tutuklu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Buldan, partisinin, sadece kadınların katıldığı TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet, CHP camiasına ve Bircan ailesine de başsağlığı diledi.

AİHM'in, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını anımsatan Buldan, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

AİHM'in kararının önemli olduğunu belirten Buldan, "Hukukun üstünlüğünün gereği olarak bu kararın yerel mahkemelerce bir an önce karara bağlanması gerektiğini ve başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm tutuklu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Şu andan itibaren tutuklu bulunması yasal, anayasal ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor ve Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.