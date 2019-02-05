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HDP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

Eş Genel Başkan Pervin Buldan: - "Leyla Güven'in sesi olmak için tüm grubumuzla birlikte bu gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulunda barış nöbeti tutacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Leyla Güven'in sesi olmak için tüm grubumuzla birlikte bu gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulunda barış nöbeti tutacağız." dedi.

Buldan, partisinin, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in durumunun bugünkü grup toplantılarının tek gündem maddesi olduğunu söyledi.

Güven'in, 90 gündür açlık grevinde olduğunu anımsatan Buldan, "Buradan hükümete seslenmek istiyorum. Dünyanın duyduğu bu sese kulak tıkamaktan artık vazgeçin. Ortak geleceği yok etmeyin. Halkların barış umudunu söndürmeyin. Bu hukuksuzlukta artık ısrar etmeyin. Leyla Güven'in sesi olmak için tüm grubumuzla birlikte bu gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulunda barış nöbeti tutacağız." ifadesini kullandı.

Buldan'ın kısa konuşmasının ardından grup toplantısı sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Pervin Buldan

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