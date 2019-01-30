"HDP terör örgütünün unsurudur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP, terör örgütünün bir unsurudur. PKK'ya karşı polisimiz ve Mehmetçiğimiz, dağda ve şehirde teröristlerle nasıl mücadele ediyorsa, biz de o teröristlerin siyasi uzantılarıyla partiler olarak mücadele etmek zorundayız." dedi.

Destici, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, 26 yıldan bu yana Türk milletinin onurunu, vicdanını ve geleceğini temsil eden bir siyaset yaptıklarını söyledi.

BBP'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve hayatını kaybeden partililere rahmet dileyen Destici, "29 Ocak 1993 yılı bizlerde ve maşeri vicdanlarda, bir siyasi partinin kuruluş yıl dönümünü ifade etmekten öte anlamlar taşıyan bir tarihtir. Daha da önemlisi Büyük Birlik Partisi ülkemiz siyasi tarihinin en önemli 'köşe başı' ve 'kilit taşlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Teröristlerin siyasi uzantılarıyla mücadele etmek zorundayız"

BBP olarak bütün seçimlere kendi imkanlarıyla girdiklerinin aktaran Destici, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 51 ilde aday çıkararak sahada olacaklarını vurguladı.