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HDP'den "Genel Koordinasyon Masası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından HDP Genel Merkezi bünyesinde, "Genel Koordinasyon Masası" oluşturuldu

Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından ilgili sivil toplum kurumlarıyla sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla HDP Genel Merkezi bünyesinde, "Genel Koordinasyon Masası" kurulduğu bildirildi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, bugün sona eren açlık grevi eylemlerine katılanların sağlığına hızla kavuşabilmeleri için çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerekli tedavi sürecinin makul şekilde yönetilebilmesi, çıkabilecek olası sorunların çözülmesi ve bu kapsamda yetkili kurumlar ve kişilerle görüşülmesi, ilgili sivil toplum kurumlarıyla sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla HDP Genel Merkezi bünyesinde bir 'Genel Koordinasyon Masası' oluşturulmuştur. Bölgeler düzeyinde 'Bölge Koordinasyon Masası' kurulmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
açlık grevleri Genel Koordinasyon Masası HDP

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