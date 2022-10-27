HDP'li Gergerlioğlu: "Bir bilim insanı olan Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bir bilim insanı olan Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, bir adli tıp uzmanı olarak, TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara karşı açıklama yaptığını, bunun üzerine her kesimden lince maruz kaldığını söyledi.

Fincancı'nın, açıklamaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldığını ve İstanbul'daki evinde gözaltına alınarak Ankara'ya getirildiğini anımsatan Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Fincancı'nın evinde bulunan, babasından, dedesinden kalmış mermiler kriminal bir hale getiriliyor. Bandrollü bir kitap bulunuyor, örgüt yayını deniliyor. Ankara'ya getirilen Fincancı, şu anda adliyede. Adliye'ye girmek isteyen TTB Merkez Konseyi Üyeleri adliyeye alınmıyor. Fincancı'ya yönelik uygulamaya tüm demokratik çevreler büyük tepki gösteriyor. Bir insanın tıbbi görüşlerinden, insan haklarıyla ilgili görüşlerinden dolayı mağdur edilmesi, lince uğratılması kabul edilemez. Bir bilim insanı olan Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır. Bu linç bitmeli gerçekler ortaya çıkmalıdır."

