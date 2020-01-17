HDP'li Kubilay, Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi

ANKARA (AA)- HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Gelecek Partisi'ni eleştirerek, "Siz Demirtaş'a saldırmak ve HDP'yi karalamak için mi bu partiyi kurdunuz? Sizin memlekete vaat ettiğiniz gelecek bu mu?" dedi.

Kubilay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, güncel gelişmeleri değerlendirdi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını bugün yaptıklarını belirten Kubilay, hükümetin dış ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli öykü kitabından uyarlanan tiyatro oyununa yöneltilen eleştirileri hatırlatan Kubilay, bu kitap ve oyunun sözün, kalemin, sanat ve sanatçının birleştirici gücünü, dayanışmacı ruhunu ortaya koyduğunu savundu.

Gelecek Partisi sözcülerinin konuya ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerini hatırlatan Kubilay, "Siz Demirtaş'a saldırmak ve HDP'yi karalamak için mi bu partiyi kurdunuz? Sizin memlekete vaat ettiğiniz gelecek bu mu? " sorusunu yöneltti.

Partisinin Kanal İstanbul projesine ilişkin görüşlerini açıklayan Kubilay, bu projenin ekolojik bir felaket olacağını ileri sürdü. Kubilay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ya kanal ya İstanbul var" ifadelerini hatırlatarak, projenin insan ve doğaya karşı bir proje olduğunu iddia etti.

