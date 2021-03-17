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  4. HDP’li Kurtulan silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan hakim karşısına çıktı

HDP’li Kurtulan silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan hakim karşısına çıktı

17.03.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, yaptığı Twitter paylaşımları sebebiyle “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından hakim karşısına çıktı.HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı 27.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, yaptığı Twitter paylaşımları sebebiyle “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından hakim karşısına çıktı.
HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı 27. Dönem Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Twitter’da yaptığı paylaşımlar sebebiyle Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanının iddianame özetini okumasının ardından savunma yapan Kurtulan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili bugün de aynı fikirde olduğunu ifade ederek, “Bu paylaşımı yaptığımda HDP Eş Genel Başkan Yardımcısıydım. Şimdi de partide milletvekiliyim. Bu paylaşımı savaşa karşı olduğum için yaptım. Kürsüde de, Mecliste de, farklı platformlarda da savaşa karşı olduğumu her zaman söyledim. Türkiye’nin Afrin’e girmesini hala doğru bulmuyorum. O antidemokratik uygulama Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde. Türkiye’nin Afrin’de olması ülke çıkarına değildir. Benim ve partimin fikri öyleydi. Twitter’da çok büyük bir risk bulmuşsunuz ki karşınızdayım. Emperyalist güçler orada bulundukları için Türkiye’yi yargılayacaklar. Ne kadar ceza verirseniz verin Türkiye’nin Afrin’e o bölge halkının rızası olmadan girişini doğru bulmuyorum, bunu söylemenin de ifade özgürlüğü olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Savunmanın ardından söz alan sanık avukatı Kenan Maçoğlu, savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, Kurtulan ve avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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