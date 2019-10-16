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HDP'li Mizgin Irgat'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Şırnak'ta teröristler için düzenlenen anma etkinliğinde "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında dava açılan eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın yargılanmasına devam edildi

Eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, İzmir'deki bir eylemde "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla hakkında açılan davada yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık Irgat ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Irgat, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, anma etkinliğine gittiği kişilerin örgüt üyesi olup olmadığına yönelik bir mahkeme kararı olmadığını savundu.

Irgat, operasyonda ölen kişilerin sivil siyasetçi olduklarını bildiğini öne sürerek, "Silahlı çatışmada ölü geçen silahlı terör örgütü mensubu kişilerin cenaze organizasyonlarında propaganda yaptığım iddiasını reddediyorum." diye konuştu.

"Bu 3 kadının, terörist olduğuna dair mahkeme kararı yoktur. Sadece Valiliğin ön kabulü vardır." ifadelerini kullanan Irgat, mahkememin bu ön kabulden hareket ederek karar vermeye çalıştığını, bu yüzden tarafsızlığını yitirdiğini iddia etti.

Irgat, reddihakim talebinde bulundu.

Avukatın savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın talebini reddederek duruşmayı erteledi.

- PKK'lı teröristler için düzenlenen etkinliğe katılmıştı

Eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, güvenlik güçlerinin 4 Ocak 2016'da Silopi'de düzenledikleri operasyonda silahlarıyla ölü ele geçirilen eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) parti meclisi üyesi Seve Demir, Pakize Nayır ve sözde Özgür Kadınlar Platformu (KJA) mensubu Fatma Uyar için 5 Ocak 2018'de Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesindeki mezarlıkta düzenlenen anma etkinliğine katılanlar arasında yer almıştı.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi Eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat terör örgütü propagandası

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