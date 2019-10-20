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HDP'li vekillerin de katıldığı basın açıklamasına Türk bayraklı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:12 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak açıklama yapmak için bir araya gelen, aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, bir ilçe sakini tepki gösterdi.

HDP'li vekillerin de katıldığı basın açıklamasına Türk bayraklı tepki

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak açıklama yapmak için bir araya gelen, aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, bir ilçe sakini tepki gösterdi. Türk bayrağı açarak Nusaybinli olduğunu belirten kişi, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" dedi.
​Mardin Emek ve Demokrasi Platformu adı altında Nusaybin ilçesinde bir araya gelen, HDP milletvekilleri Pero Dündar, Ayşe Acar Başaran ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'in de aralarında bulunduğu grup, Barış Pınarı Harekatı'na tepki için basın açıklaması yapmak istedi. Nusaybin KESK şubesi önünde hazırlık yapan grubun yanına gelen ismi öğrenilemeyen kişi, göğsünden çıkardığı Türk bayrağını açtı. Bu kişi, HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.
Polis ekipleri, Türk bayrağı açan kişiyi açıklamanın yapıldığı yerden uzaklaştırdı.
Grup, yaptıkları açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

HDP'li vekillerin de katıldığı basın açıklamasına Türk bayraklı tepkiHDP'li vekillerin de katıldığı basın açıklamasına Türk bayraklı tepki

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