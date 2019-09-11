HDP'lilerin kaçak yapıya dönüştürdüğü 5 cami inşaat alanında değişiklik

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, yapımı devam eden 5 cami inşaat alanının HDP’li yönetim tarafından park haline dönüştürülmesine ilişkin kararı iptal edilerek, alanlar dini tesis alanı olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yönetimi döneminde merkez Kayapınar ilçesinde yapımı süren 5 cami inşaat alanı, park alanına dönüştürüldü. Mızraklı'nın yerine Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapılan Belediye Meclisi toplantısında, HDP'li yönetimin aldığı karar iptal edildi. Belediye Meclisi'nce alınan karara ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Merkez Kayapınar ilçesinde imar planında önceden 'dini tesis alanı' olarak düzenlenmiş ve üzerinde cami inşaatı olan alanlar, 31 Mart seçimlerinden sonra seçimi kazanan HDP’li Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi'nin, 21 Haziran 2019 tarihli kararlarıyla imar planı değişikliği yapılarak, kaba inşaatı tamamlanan 5 caminin inşaatının devam ettiği alanlar park alanına dönüştürülmüş, yapılan değişiklikle camiler kaçak yapı durumuna düşürülmüştür. İçişleri Bakanlığımız tarafından 19 Ağustos 2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında 21 Haziran 2019 tarihli meclis kararları iptal edilmiş ve söz konusu alanların ‘dini tesis alanı’ olarak kullanılmasına devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

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