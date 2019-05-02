HABER

HDP'nin Diyarbakır mitingindeki patlamaya ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 17:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde düzenlenen mitingde 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı 2 patlamaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamalara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu sanık Orhan Gönder, bazı HDP milletvekilleri ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz ile tutuksuz sanık Burhan Gök ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı İlhami Demirkoparan, önceki ara karar gereği istenen bilirkişi raporunun geldiğini bildirerek müşteki avukatlarına söz verdi.

Müşteki avukatları, bilirkişi raporunu inceledikten sonra beyanda bulunacaklarını belirterek mahkemeden süre talep etti.

Avukat beyanının ardından, miting alanına patlayan bombayı bırakmakla suçlanan Orhan Gönder, söz alarak "Dört yıldır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanıklar İsmail Korkmaz ve Mustafa Kılınç da uzun süreden beri tutuklu olduklarını belirterek tahliye taleplerini iletti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

HDP'nin 5 Haziran 2015'te Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitingindeki patlama sonucu 4 kişi ölmüş, 210 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Orhan Gönder, İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan İlhami Balı hakkında dava açmıştı. Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.

İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "nitelikli öldürme", "nitelikli öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Serada toprak çilek üretiyorSerada toprak çilek üretiyor
Sarıgöl’de bir köpek 18 yavru doğurduSarıgöl’de bir köpek 18 yavru doğurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi dava Diyarbakır HDP miting patlama

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

Böylesini ilk kez gördüler! Başında nöbet tutuyorlar

Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.