HDP'nin İzmir'deki nevruz kutlaması

İZMİR (AA) - İzmir'de HDP il örgütünce organize edilen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Meydanı'ndaki HDP'nin nevruz kutlamalarına gelenleri 2 ayrı noktada oluşturulan kontrol noktalarından geçirerek alana aldı.

Yasa dışı pankart, afiş ve terör örgütünü simgeleyen materyallerin içeriye sokulmaması için göz açtırmayan ekipler, HDP milletvekillerinin konuşmaları sırasında da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atanları tespit etti.

Kutlamaların sürdüğü esnada ve dağılım sırasında yasa dışı slogan attıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti kutlamalarla ilgili görüntüleri incelemeye devam ediyor.

