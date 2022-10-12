HDR ne demek? HDR fotoğraf nedir, ne işe yarar?

Kamera ve televizyonlarda görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan bir özellik olan HDR, kullanıcılar için önemli bir hal almıştır. Ürünleri satın alırken farkındalık sahibi olan kullanıcılar için ayırt edici bir özellik olup, kullanıcıya artı sağlar. HDR özelliğinin detaylarını, kamera için kullanıldığında geldiği anlamı ve kullanım alanlarını detaylıca inceleyeceğiz.

Kamerada HDR nedir?

HDR özelliği genellikle fotoğraf çekimi sırasında daha çok işimize yarayan bir uygulamadır. Kamerada HDR özelliği; görüntüdeki parlak şekilde olan bölümlerin daha da parlak, karanlık olan bölümlerin daha da karanlık olmasını vurgulayan bir uygulamadır. Fotoğraf çekerken görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan uygulama, açık ve koyu renk olan bölümler arasında dengenin kurulmasını sağlar. Işığın çok iyi olmadığı ve ışık patlamasının olduğu yerlerde fotoğraf çekerken kullanımı daha kaliteli çekim yapılmasını sağlar. Tek bir fotoğraf yerine 3 farklı fotoğraf çekerek ışığın en iyi haliyle kullanımını mümkün kılar.

HDR ne işe yarar?

HDR günümüzde çok sık kullanılan televizyon, akıllı telefonlar, kamera ve telefonlarda yer alan görüntü kalitesi ile ilgili bir özelliktir. Bu cihazlarda olan bir görüntünün en aydınlık ve en karanlık kısımlarını daha yoğun bir şekilde göstermeye yarar. Çektiğimiz fotoğraflarda ve görüntülerde ışık ve kontrast ayarlarını gerçekleştirip görüntü kalitesini arttırır. Örneğin; bir fotoğraf çekimi esnasında çok fazla ışık geldiğinde bu özellik görüntüyü düzeltip net bir şekilde fotoğraf çekmeyi sağlar.

HDR’nin işlevine baktığımızda; daha profesyonel çekimler gerçekleştirmek istediğimizde renk ayarları ve kontrast ayarları önem taşımaktadır. Bu ayarların gerçekleşmesi için HDR özelliğini kullanabiliriz. Aydınlık ve karanlık kısımların daha yoğun şekilde öne çıkarılıp daha nitelikli fotoğraflar oluşturulmasını sağlar.

HDR fotoğraf nedir?

HDR fotoğraf; 3 pozun üst üste çekilip, aydınlık yerlerin daha aydın karanlık yerlerin daha karanlık bir şekilde vurgulanmasını sağlayan çekim özelliğidir. Genellikle uygulamada amaç, açık ve koyu renklerin bir denge içinde sunulmasıdır. Profesyonel çekimlerde daha net ve kaliteli çekimler yapılması için özellikle tercih edilen bir uygulamadır.



