HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. HDR ne demek? HDR fotoğraf nedir, ne işe yarar?

HDR ne demek? HDR fotoğraf nedir, ne işe yarar?

12.10.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Teknolojik gelişmelerin hızına yetişmek, kimi zaman mümkün olmuyor. Bu sebeple internet üzerinden teknolojik yenilikleri ve yeni terimleri araştırmak, çağa ayak uydurmak adına önem taşıyor. Fotoğraf makinası ve televizyonda bulunan HDR özelliği de kullanıcıların merak ettiği konulardandır.

HDR ne demek? HDR fotoğraf nedir, ne işe yarar?

İçindekiler

  • Kamerada HDR nedir?
  • HDR ne işe yarar?
  • HDR fotoğraf nedir?

Kamera ve televizyonlarda görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan bir özellik olan HDR, kullanıcılar için önemli bir hal almıştır. Ürünleri satın alırken farkındalık sahibi olan kullanıcılar için ayırt edici bir özellik olup, kullanıcıya artı sağlar. HDR özelliğinin detaylarını, kamera için kullanıldığında geldiği anlamı ve kullanım alanlarını detaylıca inceleyeceğiz.

Kamerada HDR nedir?

HDR özelliği genellikle fotoğraf çekimi sırasında daha çok işimize yarayan bir uygulamadır. Kamerada HDR özelliği; görüntüdeki parlak şekilde olan bölümlerin daha da parlak, karanlık olan bölümlerin daha da karanlık olmasını vurgulayan bir uygulamadır. Fotoğraf çekerken görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan uygulama, açık ve koyu renk olan bölümler arasında dengenin kurulmasını sağlar. Işığın çok iyi olmadığı ve ışık patlamasının olduğu yerlerde fotoğraf çekerken kullanımı daha kaliteli çekim yapılmasını sağlar. Tek bir fotoğraf yerine 3 farklı fotoğraf çekerek ışığın en iyi haliyle kullanımını mümkün kılar.

HDR ne işe yarar?

HDR günümüzde çok sık kullanılan televizyon, akıllı telefonlar, kamera ve telefonlarda yer alan görüntü kalitesi ile ilgili bir özelliktir. Bu cihazlarda olan bir görüntünün en aydınlık ve en karanlık kısımlarını daha yoğun bir şekilde göstermeye yarar. Çektiğimiz fotoğraflarda ve görüntülerde ışık ve kontrast ayarlarını gerçekleştirip görüntü kalitesini arttırır. Örneğin; bir fotoğraf çekimi esnasında çok fazla ışık geldiğinde bu özellik görüntüyü düzeltip net bir şekilde fotoğraf çekmeyi sağlar.

HDR’nin işlevine baktığımızda; daha profesyonel çekimler gerçekleştirmek istediğimizde renk ayarları ve kontrast ayarları önem taşımaktadır. Bu ayarların gerçekleşmesi için HDR özelliğini kullanabiliriz. Aydınlık ve karanlık kısımların daha yoğun şekilde öne çıkarılıp daha nitelikli fotoğraflar oluşturulmasını sağlar.

HDR fotoğraf nedir?

HDR fotoğraf; 3 pozun üst üste çekilip, aydınlık yerlerin daha aydın karanlık yerlerin daha karanlık bir şekilde vurgulanmasını sağlayan çekim özelliğidir. Genellikle uygulamada amaç, açık ve koyu renklerin bir denge içinde sunulmasıdır. Profesyonel çekimlerde daha net ve kaliteli çekimler yapılması için özellikle tercih edilen bir uygulamadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bu devirde 250 TL'ye ne kaldı ki?" demeyin! Yılın en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünlerini sizin için derledik"Bu devirde 250 TL'ye ne kaldı ki?" demeyin! Yılın en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünlerini sizin için derledik
Rusya'nın saldırıları sonrası gözler o ülkeye çevrildi!Rusya'nın saldırıları sonrası gözler o ülkeye çevrildi!
Büyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem olduBüyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

Avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı!

Avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı!

Flaş F-16 hamlesi! Satış için o şartlar kaldırıldı

Flaş F-16 hamlesi! Satış için o şartlar kaldırıldı

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin kararı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir paylaşımla tepki gösterdi: Uyduruk bir adamın...

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin kararı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir paylaşımla tepki gösterdi: Uyduruk bir adamın...

İlginizi Çekebilir

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.