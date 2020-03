Hearthstone 6. yaşını sürpriz hediyelerle kutluyor

Rekabet Ruhu (Spirit of Competition) adı verilen ve 17 Mart’a kadar sürecek bu etkinlikte Hearthstone sevenler oyuna sadece giriş yaparak 2 adet Rise of Shadows kart paketi, 2 adet Saviors of Uldum kart paketi, 2 adet Descent of Dragons kart paketi ve çok özel Ejderha yılı kart sırtına ücretsiz sahip olabilecek!

Ayrıca sadece bugüne özel günlük görevleri yaparken toplam 30 turn oynamanız size bir adet Rise of Shadows bir adet de Saviors of Uldum kart paketi kazandıracak. Oldukça sevilen Yangın Yeri! Kapışması (Burndown! Brawl) ve Kahramanlar Salonu Kapışması’nın (Hall of Champions Brawl) güncellenmiş bir hali de an itibarıyla oyunda. Yangın Yeri Kapışması’nda yenilen taraf rakibinin destesini alıp onunla devam ediyor. Kapışmalar boyunca elinizdeki desteyi sadece kazandığınız sürece koruyabiliyorsunuz. Kahramanlar Salonu Kapışması’nda ise geçmiş Dünya Şampiyonalarını kazanan oyuncuların desteleriyle oynama şansı elde edeceksiniz.

