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Hearthstone 6. yaşını sürpriz hediyelerle kutluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Blizzard Entertainment’ın kart oyunu Hearthstone, 6. yaşını ücretsiz kart paketleri, Ejderha yılı kart sırtı, yeni efsanevi görevler ve kapışmalarla kutluyor.

Hearthstone 6. yaşını sürpriz hediyelerle kutluyor

Rekabet Ruhu (Spirit of Competition) adı verilen ve 17 Mart’a kadar sürecek bu etkinlikte Hearthstone sevenler oyuna sadece giriş yaparak 2 adet Rise of Shadows kart paketi, 2 adet Saviors of Uldum kart paketi, 2 adet Descent of Dragons kart paketi ve çok özel Ejderha yılı kart sırtına ücretsiz sahip olabilecek!

Ayrıca sadece bugüne özel günlük görevleri yaparken toplam 30 turn oynamanız size bir adet Rise of Shadows bir adet de Saviors of Uldum kart paketi kazandıracak. Oldukça sevilen Yangın Yeri! Kapışması (Burndown! Brawl) ve Kahramanlar Salonu Kapışması’nın (Hall of Champions Brawl) güncellenmiş bir hali de an itibarıyla oyunda. Yangın Yeri Kapışması’nda yenilen taraf rakibinin destesini alıp onunla devam ediyor. Kapışmalar boyunca elinizdeki desteyi sadece kazandığınız sürece koruyabiliyorsunuz. Kahramanlar Salonu Kapışması’nda ise geçmiş Dünya Şampiyonalarını kazanan oyuncuların desteleriyle oynama şansı elde edeceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Blizzard Entertainment Hearthstone Blizzard oyun

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