Hearthstone – Rastakhan’s Rumble İnceleme

Yeni kahramanımız King Rastakhan ve oyun modu Rumble Run, Hearthstone'un bir süredir ihtiyacı olan içerikleri. Rastakhan’s Rumble, dokuz şampiyonu Rastakhan’s Arena beraberinde getirdi. Her gelen yenilik, destelerin yapılanmasında doğal olarak farklı bir rol oynadı. Her destenin barındırdığı kartlar, farklı taktikleri gerektiriyor. Bu noktada işler biraz sizin yeteneğinize ve şansınıza kalıyor.

Ek pakette en çok dikkat çeken sistem Overkill. Bunun anlamı "You may attack again" yani bir minyonu öldürmeniz için gerekenden daha fazla hasar verirseniz tekrar saldırabilirsiniz. Warrior oynuyorsanız yeni silahla donatılıyor ve tekrar rakibe vurarak Overkill hasarı yapmış oluyorsunuz. Hunter oynuyorsanız rakibe doğrudan saldırabiliyorsunuz ve şartlar da uygunsa 5/5'lik bir minyon çağırabiliyorsunuz. Overkill, alan hasarına odaklanan kartlar oynandığında birden fazla minyonu yok edebiliyor.

Troll şampiyonlarımızla beraber "legendary" isimler de oyuna dahil oluyor. Mesela Mage'in troll şampiyonu Hex Lord Malacrass. Rumble Run, ek paketle gelen yeni bir mod. Birazcık Dungeon Run, biraz da Monster Hunt kafasını yaşatan bu modla birlikte yeni büyü güçlerinin de tadını çıkartıyoruz. İşin içerisine AI girince, pek tabii ki destelerinizin gücüne güvenmeniz gerekiyor.