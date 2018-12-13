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Hearthstone – Rastakhan’s Rumble İnceleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.12.2018 19:57 | Son Güncelleme

Blizzard'ın ücretsiz kart oyunu Hearthstone için Blizzcon 2018'de kendisini gösteren Rastakhan's Rumble, yepyeni kartlara ev sahipliği yapıyor. Troll'lerle birlikte 135 yeni karta ve Overkill sistemine merhaba diyoruz. Peki bizi tam olarak neler bekliyor ve bu yenilikler, oynanışı ne kadar etkiliyor?

Hearthstone – Rastakhan’s Rumble İnceleme

Yeni kahramanımız King Rastakhan ve oyun modu Rumble Run, Hearthstone'un bir süredir ihtiyacı olan içerikleri. Rastakhan’s Rumble, dokuz şampiyonu Rastakhan’s Arena beraberinde getirdi. Her gelen yenilik, destelerin yapılanmasında doğal olarak farklı bir rol oynadı. Her destenin barındırdığı kartlar, farklı taktikleri gerektiriyor. Bu noktada işler biraz sizin yeteneğinize ve şansınıza kalıyor.

Ek pakette en çok dikkat çeken sistem Overkill. Bunun anlamı "You may attack again" yani bir minyonu öldürmeniz için gerekenden daha fazla hasar verirseniz tekrar saldırabilirsiniz. Warrior oynuyorsanız yeni silahla donatılıyor ve tekrar rakibe vurarak Overkill hasarı yapmış oluyorsunuz. Hunter oynuyorsanız rakibe doğrudan saldırabiliyorsunuz ve şartlar da uygunsa 5/5'lik bir minyon çağırabiliyorsunuz. Overkill, alan hasarına odaklanan kartlar oynandığında birden fazla minyonu yok edebiliyor.

Troll şampiyonlarımızla beraber "legendary" isimler de oyuna dahil oluyor. Mesela Mage'in troll şampiyonu Hex Lord Malacrass. Rumble Run, ek paketle gelen yeni bir mod. Birazcık Dungeon Run, biraz da Monster Hunt kafasını yaşatan bu modla birlikte yeni büyü güçlerinin de tadını çıkartıyoruz. İşin içerisine AI girince, pek tabii ki destelerinizin gücüne güvenmeniz gerekiyor.

Rumble Run'ın her başlangıç oyununda temsil edilecek bir ekip seçmemiz isteniyor. Seçimle birlikte her takıma ait olan "Shrine"lardan yararlanmaya başlıyoruz. Pasif olarak bir minyon oyun tahtasına iniyor ve belli özellikleriyle avantaja geçmemizi sağlıyor. Eğer rakibin "Shrine"ı yok edilirse, 3 turluğuna canlanana kadar pasif bonus özelliğinden yararlanamıyoruz. Yani Rumble Run'daki en kritik taktik, rakibin shrine'ını doğru zamanda yok etmek. Doğru zaman, shrine tarafında avantaj sağlamanızı sağlıyor. Böylece rakibin bonuslarını kullanmadan minyonlarını yok edebiliyor ve canını sıfırlayabiliyoruz.

https://karikocagaming.com/inceleme/hearthstone-rastakhans-rumble-inceleme

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Anahtar Kelimeler:
Hearthstone Rastakhan’s Rumble

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