Hearthstone: Trial by Felfire İnceleme

Warcraft evrenini ele aldığımızda Legion, oldukça başarılı bir temaya sahipti. Demon Hunter, muhtemelen birçok oyuncunun göz bebeği olmaya devam edecek. Sonunda Hearthstone evreninde de kendini gösteren Demon Hunter, bu sefer Aranna Starseeker’ı kontrol etmemize olanak sağlıyor. Onun kendini kanıtlama macerasında karşımıza pek tabii ki zorlu boss’lar da çıkıyor. Yeni macera ile destenize farklı kartlar da ekliyorsunuz. Bu kartlar, daha çok fiziksel saldırılara odaklanıyor. Tabii ki içerisinde bol bol yeni büyü de var merak etmeyin. Aranna Starseeker, Elise Starseeker’ın kardeşi. Hani zamanında League of Explorers ile aramıza kalılan Elise’den bahsediyoruz. Aranna, kendini keşfetme yolculuğunda sevimli bir ekiple karşılaşıyor ve tabii ki eninde sonunda yolu Illidan Stormrage ile kesişiyor. Aranna’nın ablasına olan tuhaf bir takıntısı var. Aranna, Rusted Legion’un çılgın mimarı Mecha-Jaraxxus’a karşı koymak için Black Temple‘a gitmek zorunda kalıyor. Black Temple boss’ları çılgın zor, şimdiden uyaralım.

BÖLÜM 1: WORLD OF RUİN Burada Inquisitor Dakrel, Xur’goth, Zixor, Apex Preator ile karşılaşma sonunda son boss olan Baltharak ile kapışıyoruz. Ardından yeni ekibimizle Black Temple’a doğru yola çıkıyoruz. BÖLÜM 2: TO THE BLACK TEMPLE Daha ilk boss’ta zorluk çıkaran bu bölümde sırasıyla Kanrethad Prime, Burgrak Cruelchain, Felstorm Run ve Mother Shahraz ile karşılaşıyoruz. Mother Shahraz, inanılmaz zor. Karşı saldırılara karşı oldukça güçlü olduğu için savunmanıza da dikkat etmeniz gerekiyor. En önemlisi eğer sağlam bir başlangıç eli ile başlarsanız (ki tamamen şans malum), muhtemelen rahatlıkla üçüncü bölüme geçersiniz. BÖLÜM 3: TO BE A DEMON HUNTER Bölümün isminde yatan güzellik sonunda Aranna’nın içindeki gücün yavaş yavaş ortaya çıkmasını konu alıyor. Burada Illidan Stormrage, bize Demon Hunter yolunu öğretiyor ve müttefiklerimizle teker teker kapışıyoruz. Sırayla karşımıza çıkan boss’lar ise halja Outcast, Karnuk Outcast, Jek’haz ve Magtheridon Prime şeklinde. Bölüm tamamlandıktan sonra Aranna, bir Demon Hunter oluyor. BÖLÜM 4: BATTLE FOR OUTLAND Bu bölümde sırayla Gok’amok, Flikk, Baduu Prime ve Mecha-Jaraxxus ile karşılaşıyoruz. Tam Black Temple ile işimiz bitti diye düşünürken, son bir test için Illidan kendimizi ona kanıtlamamızı istiyor.