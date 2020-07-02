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Hearthstone: Trial by Felfire İnceleme

OYUN HABERLERİ  | 02.07.2020 18:32 | Son Güncelleme

Blizzard‘ın ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone, tek kişilik maceralarına bir yenisini daha ekledi: Trial by Felfire (Şer Ateşi Festivali). Beş bölümlük bu maceranın son bölümü olan The Final Test, geçtiğimiz haftalarda kendini gösterdi. Aranna Starseeker’ın kendini tanıma yolculuğunda, iblis avcılarıyla ve Illidan Stormrage‘le güçlerini birleştirerek sonunda Paslı Lejyon’un lideri Mecha-Jaraxxus‘la karşı karşıya geliyor.

Hearthstone: Trial by Felfire İnceleme

Warcraft evrenini ele aldığımızda Legion, oldukça başarılı bir temaya sahipti. Demon Hunter, muhtemelen birçok oyuncunun göz bebeği olmaya devam edecek. Sonunda Hearthstone evreninde de kendini gösteren Demon Hunter, bu sefer Aranna Starseeker’ı kontrol etmemize olanak sağlıyor. Onun kendini kanıtlama macerasında karşımıza pek tabii ki zorlu boss’lar da çıkıyor. Yeni macera ile destenize farklı kartlar da ekliyorsunuz. Bu kartlar, daha çok fiziksel saldırılara odaklanıyor. Tabii ki içerisinde bol bol yeni büyü de var merak etmeyin.

Aranna Starseeker, Elise Starseeker’ın kardeşi. Hani zamanında League of Explorers ile aramıza kalılan Elise’den bahsediyoruz. Aranna, kendini keşfetme yolculuğunda sevimli bir ekiple karşılaşıyor ve tabii ki eninde sonunda yolu Illidan Stormrage ile kesişiyor. Aranna’nın ablasına olan tuhaf bir takıntısı var. Aranna, Rusted Legion’un çılgın mimarı Mecha-Jaraxxus’a karşı koymak için Black Temple‘a gitmek zorunda kalıyor. Black Temple boss’ları çılgın zor, şimdiden uyaralım.

BÖLÜM 1: WORLD OF RUİN

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Burada Inquisitor Dakrel, Xur’goth, Zixor, Apex Preator ile karşılaşma sonunda son boss olan Baltharak ile kapışıyoruz. Ardından yeni ekibimizle Black Temple’a doğru yola çıkıyoruz.

BÖLÜM 2: TO THE BLACK TEMPLE

Daha ilk boss’ta zorluk çıkaran bu bölümde sırasıyla Kanrethad Prime, Burgrak Cruelchain, Felstorm Run ve Mother Shahraz ile karşılaşıyoruz. Mother Shahraz, inanılmaz zor. Karşı saldırılara karşı oldukça güçlü olduğu için savunmanıza da dikkat etmeniz gerekiyor. En önemlisi eğer sağlam bir başlangıç eli ile başlarsanız (ki tamamen şans malum), muhtemelen rahatlıkla üçüncü bölüme geçersiniz.

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BÖLÜM 3: TO BE A DEMON HUNTER

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Bölümün isminde yatan güzellik sonunda Aranna’nın içindeki gücün yavaş yavaş ortaya çıkmasını konu alıyor. Burada Illidan Stormrage, bize Demon Hunter yolunu öğretiyor ve müttefiklerimizle teker teker kapışıyoruz. Sırayla karşımıza çıkan boss’lar ise halja Outcast, Karnuk Outcast, Jek’haz ve Magtheridon Prime şeklinde. Bölüm tamamlandıktan sonra Aranna, bir Demon Hunter oluyor.

BÖLÜM 4: BATTLE FOR OUTLAND

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Bu bölümde sırayla Gok’amok, Flikk, Baduu Prime ve Mecha-Jaraxxus ile karşılaşıyoruz. Tam Black Temple ile işimiz bitti diye düşünürken, son bir test için Illidan kendimizi ona kanıtlamamızı istiyor.

BÖLÜM 5: THE FİNAL TEST

Illidan ile bir süre kapıştıktan sonra güçlü formu olan Metamorphisis’e geçiyor. Bu sırada kendisini ikna etmeye çalışıyor ve düşman olmadığımızı hatırlatmaya çalışıyoruz. Burning Rage, tahtadaki tüm minyonlara 1 hasar verebilen bir güç. Bunun için Illidan’ın size saldırması yeterli. Başta 100 canı görünse bile aslında o kadar zor bir rakip değil. Yapmanız gereken 11. sıraya kadar hayatta kalmak. Ardından Illidan, hatasını fark edip Aranna ile orta yolda buluşuyor ve böylece hikayenin sonuna gelmiş oluyoruz.

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Genel hatlarıyla oldukça eğlenceli ve sevimli diyalogların yanında wow evreninin en tatlı isimlerinden olan Illidan Stormrage, hikayeyi sonuna kadar oynattırmayı başarıyor. Bazı boss’lar ciddi sıkıntı çıkartıyor ve tabii şansa bağlı olması o bölümün boss’unu defalarca tekrar oynamanıza neden olabiliyor. Her şekilde hırs yapıp, tüm bölümleri bitirip bir de üzerine daha zorlu olan “Challenges” moduna girerseniz sonunda sizi Kael’thas Sunstrider kartının golden versiyonunu ücretsiz olarak bekliyor. Burada kendi destenizi oluşturabildiğiniz için daha avantajlı konuma geçmeniz mümkün.

Story ve Challenges ile birlikte toplamda 26 boss ile karşılaşıyorsunuz. Hikayeyi tamamladığınızda yeni bir kart deseni kazandırıyor. Ayrıca uyarmakta fayda var, wild desteleriniz Challenges modunda kullanılamıyor. Hearthstone’da böylesine bir kısıtlama sadece Trial by Felfire’da görüldü ve bu nedenden kendi destenizi oluştururken, kartlarınızı detaylı incelemenizde fayda var.

Bu arada bir süredir Battlegrounds moduna bakmadıysanız, orada da sizi minik sürprizlerin beklediğini hatırlatalım. Malum, tek kişilik hikaye veya arenalar herkese göre değil, ancak Battlegrounds hala aynı tadı korumaya devam ediyor. Siz yine de bu tek kişilik maceraya bir şans verin. Hem diyaloglar o kadar uzun ve sıkıcı değil, hem de Demon Hunter hikayesi kendi tadında oldukça başarılıdır. Şimdiden keyifli oyunlar.

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