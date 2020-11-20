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Hearthstone’un yeni genişleme paketi Darkmoon Panayırı Dehşeti çıktı!

20.11.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Hearthstone’un yeni genişleme paketi Darkmoon Panayırı Dehşeti çıktı!

Blizzard’ın ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone, yeniliklerine devam ediyor. Karşınızda Darkmoon Panayırı Dehşeti.

Ezeli güçleri panayır alanında kol gezen kadim ilahlar, dehşet verici kudretleriyle yozlaştırdıkları 135 yepyeni kartla oyuncuların akıllarını çelmeyi planlıyor.

İlk olarak 2016 yılında genişleme paketi Kadim İlahların Fısıltıları’yla oyuna gelen kadim ilahlar, oyunların seyrini değiştiren güçlerini yeni efsanevi kartlar olarak Darkmoon Panayırı Dehşeti’nde de sergilemeye hazır. C’Thun, N’Zoth, Y’Shaarj ve Yogg-Saron’un minyon kartlarının yanı sıra oyuncular ayrıca Kadim İlah Yadigârlarının gücünden faydalanabilecek. Bu güçlü büyüler, Kadim İlahların Fısıltıları’ndaki korkunç etkileri tekrar gün yüzüne çıkaracak. Rakiplerine karşı daha fazla avantaj elde etmek isteyen oyuncularsa yeni Yozlaşma etkisine sahip kartları destelerine ekleyebilecek. Bu kartlar elinizdeyken kendilerinden daha yüksek bedelli bir kart oynadığınızda güçleniyor.

HEARTHSTONE DÜELLOLAR: BİRİNCİ SEZON

İlk sezonu başlayan Hearthstone Düellolar, yeni ve ücretsiz bir oyun modu. Düellolar, oyunculara kendi koleksiyonlarını kullanarak başlangıç destelerini oluşturma şansı sunuyor. Sonrasındaysa her bir maçın ardından ilave kartlar ve oyunun akışını değiştiren hazinelerle bu desteler güçlendirilebiliyor.

Her sezon, Düellolar’da kullanılabilecek kartların listesi Hearthstone’un kart setleri arasından yapılan seçimlerle güncellenecek. Ayrıca bu değişikliklere yeni kahramanlar, kahraman güçleri ve hazineler de eşlik edecek. Çıkış sezonunun teması Büyücü Düelloları, Scholomance Akademisi genişleme paketinden eğitmenleri ve bilginleri içerecek.

Oyuncular ayrıca Hearthstone Düellolar Kahramanlık modunu deneyerek oyun içi altın, kartlar, kart paketleri ve sihir tozu gibi ödüller için yarışabilecek. Düellolar’a Kahramanlık moduna 150 Altın ya da 1,99 € karşılığında alınabilen han biletiyle erişilebilecek. Oyuncunun performansı serinin sonunda ne kadar iyiyse, ödüller de o kadar iyi olacak.

Hearthstone ekibi ile Darkmoon Panayırı Dehşeti üstüneHearthstone ekibi ile Darkmoon Panayırı Dehşeti üstüne

ÖDÜL YOLU VE HAN KARTI

Hearthstone kısa süre önce oyunculara oyun içi altın, kartlar, kart paketleri, kozmetik içerikler ve fazlasını sunan Ödül Yolu‘nu hayata geçirdi. Burada tüm oyunculara açık olan ücretsiz bir yolun yanı sıra oyuncuların 19,99 € karşılığında Han Kartı’nı alarak açabileceği bir yol daha bulunuyor. Han Kartı’nı genişleme paketinin herhangi bir noktasında aldığınızda altın Silas Darkmoon efsanevi kartına, genişleme paketi boyunca sürecek bir XP takviyesine ve mevcut seviyenize kadarki tüm ücretli yol ödüllerine sahip olabileceksiniz. Han Kartı yolunda ilerlemek ayrıca şu içerikleri açmanızı sağlayacak: Annhylde alternatif savaşçı kahramanı ve kart sırtı, üç adet Jaina kahraman görünümü, üç adet Thrall kahraman görünümü ve Hearthstone’un ilk koleksiyonluk kozmetik parası.

Hearthstone Ekibi ile Darkmoon Panayırı Dehşeti Üstüne

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