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  4. Hedefi sadece erkekler! ABD'nin konuştuğu seri katil yakalandı... "Avlanmaya çıkmıştı"

Hedefi sadece erkekler! ABD'nin konuştuğu seri katil yakalandı... "Avlanmaya çıkmıştı"

16.10.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin California eyaletinde 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı. Polis departmanından yapılan açıklamada, katilin yeni bir öldürme görevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan katilin öldürdüğü kişilerin tamamının erkek olması da dikkatlerden kaçmadı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Hedefi sadece erkekler! ABD'nin konuştuğu seri katil yakalandı... "Avlanmaya çıkmıştı"

ABD’nin California eyaletinde 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı.

Stockton Polis Departmanı Şefi Stanley McFadden, 43 yaşındaki Wesley Brownlee’nin “yeni bir kurban arayışı içindeyken” yakalandığını duyurdu.

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"YENİ BİR ÖLDÜRME GÖREVİNDEYDİ"

McFadden, "Gözetleme ekibimiz şüpheliyi takip etti ve davranış kalıplarını izledi. İnanıyoruz ki avlanmaya çıkmıştı, yeni bir öldürme görevindeydi. Yakalanmasıyla yeni bir cinayeti önlediğimize eminiz." ifadelerini kullandı.

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Polis şefi, zanlının yakalandığı sırada üzerinde siyah elbise ve maske ile ateşli silah bulunduğuna dikkati çekti.

Brownlee’nin, eyaletin Stockton kentinde 8 Temmuz-27 Eylül tarihlerinde herhangi bir tahrik olmadan gece vakti silahla vurularak öldürülen yaşları 21 ila 54 olan 6 erkek cinayetinin faili olduğu düşünülüyor.

Polis, gözaltındaki Brownlee’nin, cinayet suçlamasıyla salı günü hakim karşısına çıkacağı bilgisini paylaştı. (AA)

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