ABD'de seri katil alarmı! "Tek başınıza dışarı çıkmayın" uyarısı... Yakalatana da ödül var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde seri katil alarmı verildi. Polis, Stockton kentinde, 6 kişinin öldürüldüğünü 1 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Öldürülen kişilerin, gece saatlerinde hedef alındığı belirlendi. Vatandaşlara uyarılar yapılırken yakalanmasına yardımcı olacak kişilere ise ödül verileceği açıklandı.

YARALI KADIN, SALDIRGANI TARİF ETİ

Cinayetlerin 5'i, temmuz ve eylül ayları arasında işlendi. Geçen yıl da aynı bölgede bir kişi öldürüldü. Bir kadınsa silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadın, katilin üzerinde, siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve cerrahi maske olduğunu söyledi.

KATİL 1 YILDIR ORTADA YOK

Balistik incelemede de cinayetlerin aynı silahla işlendiği ortaya çıktı. Katil yaklaşık bir yıldır sessizdi. Polis, katilin bir yıldır neden ortada olmadığı sorusuna bir yanıt bulamadı.

Olaya ilişkin değerlendirme yapan NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay "Bir tarzı var bu seri katilin, örneğin zamanlama tarzı. Genellikle gece yarısından hemen önce, 23.30 sularında veya gün ışığı doğmadan önce kurbanlarını belirliyor. Bu katilin genellikle eğlenceden dönen kişileri hedef aldığını anlatılıyor" dedi.

Yetkililer, kurbanların bazılarının evsiz olduğunu açıkladı. Polis, katilin bu cinayetleri neden işlediğinin henüz belli olmadığını duyurdu.

VATANDAŞA UYARI YAPILDI, YAKALATANA DA ÖDÜL VAR

Kaliforniya sakinlerine de geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapılıyor. Katilin yakalanmasına destek olan kişilere ise 125 bin dolar ödül verilecek.

