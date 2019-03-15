İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelecek 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutun da dönüşümünü yapmış olacaklarını belirterek, "Hedefimiz 20 yıl içerisinde kentsel dönüşüm sürecini tamamlamak." dedi.

Bakan Kurum, Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Konyalılar Buluşması"na katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaklaşık 158 bin Konyalı hemşehrisinin yaşadığını anlatarak, hepsine ayrı ayrı selamlarını ve muhabbetlerini gönderdiğini söyledi.

"Konya bizim vatanımız, memleketimiz, baba ocağımız…" diyen Kurum, İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri olsa da İslam'ın kadim başkenti olsa da Konya'nın yerinin kendileri için hep ayrı olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, İstanbul'a AK Parti hükümetleri döneminde toplam 235 milyar lira yatırım yapıldığını söyleyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak İstanbul'a 92 milyar lira yatırım yapıldığını, 20 milyarlık yatırımlarının da devam ettiğini kaydetti.

Bakanlığın 50 binlik sosyal konut projesini açıkladıklarını hatırlatan Kurum, "50 bin konutluk projenin 6 bin 300 adedi de inşallah İstanbul'umuzda olacak. Vatandaşlarımız aylık 652 liradan başlayan taksitlerle 240 aya varan vadelerle ev sahibi olabilecekler. Taksitlerimiz kira öder gibi. Başvuru sayısı şu an itibarıyla 160 bine ulaştı. Biz istiyoruz ki İstanbul'da hiçbir vatandaşımızın konut ihtiyacı kalmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şudur; 'İstanbul ilçelerinde, Zeytinburnu'nda, Ataköy'de, Bakırköy'de tüm ilçelerde, ne kadar sosyal konut ihtiyacı varsa, bu ihtiyaçları bir an önce giderin, deprem riski taşıyan ne kadar vatandaşımız varsa o konutlarda da güçlendirmeleri hızlı bir şekilde yapın.' Biz de belediye başkanlarımızla, il başkanlarımızla tüm ilçe başkanlarımızla bu konularda istişare ediyoruz ve hızlı bir şekilde karar alma suretiyle bu problemlere yerinde çözümler üretme suretiyle de hızlı bir şekilde uygulamaya geçiriyoruz." diye konuştu.