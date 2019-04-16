"Hedefimiz ABD ile ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmak"

WASHINGTON (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 20,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Hedefimiz bunu 75 milyar dolara çıkarmak. Dolayısıyla her sektöre ve ürüne odaklanacağız." dedi.

Bakan Pekcan, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı'nın ikinci gününde düzenlenen öğle yemeğinde katılımcılara hitap etti.

ABD'nin Türkiye için her zaman önemli bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Pekcan, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi ve ilerletmeyi umduğunu ifade etti.

Pekcan, "Bildiğiniz gibi, başkanlarımız ikili ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması konusunda görüş birliğine vardı. Buraya vardığımızda malumunuz teknik ekiplerimiz sizinle de birebir irtibata geçtiler." diye konuştu.

Beyaz Saray'da dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile çok verimli bir toplantı yaptıklarını aktaran Pekcan, "Hepimiz Türk-Amerikan ticari ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabık kaldık." dedi.