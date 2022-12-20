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  4. Hedefinde yalnız olan kadınlar vardı! Özellikle akşam saatlerini seçiyor, yakalandı

Hedefinde yalnız olan kadınlar vardı! Özellikle akşam saatlerini seçiyor, yakalandı

20.12.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da son 3 ayda özellikle akşam saatlerinde başına sert cisimle vurulup, yaralanan kadın sayısının artması üzerine ekipler harekete geçti. Saldırıları aynı kişinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine ekipler saldırganın bisküvi fabrikası işçisi Adnan T. olduğu saptadı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü saptanan kişi gözaltına alındı.

Hedefinde yalnız olan kadınlar vardı! Özellikle akşam saatlerini seçiyor, yakalandı

Karaman'da bir kişi, kadınların korkulu rüyası oldu. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Adnan T. özellikle akşam saatlerinde sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurup yaraladı. Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, daha önce psikolojik tedavi de gördüğü ortaya çıkan Adnan T.'yi gözaltına aldı.

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HEDEFİNDE YALNIZ OLAN KADINLAR VARDI

Karaman merkez ve Ağılönü köyünde, son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde başına sert cisimle vurulup, yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bu kapsamda araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri, saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurularak yaralandıklarını saptadı. Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki 1500 dakikalık mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 2’si Ağılönü köyünde olmak üzere 10'a yakın kadına, aynı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Araştırmasını derinleştiren ekipler, saldırganın Ağılönü nüfusuna kayıtlı ve kent merkezinde oturan, bisküvi fabrikası işçisi Adnan T. olduğunu saptadı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Adnan T., bugün gözaltına alındı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor. Adnan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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