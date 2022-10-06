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Hedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildi

06.10.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Aydın’da tefecilik yapıp 8 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeye operasyon yapılırken gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi, 3’ü tutuklandı. Yeni detaylar da ortaya çıktı. 8 şüphelinin aynı aileden olduğu belirlenirken otobüs duraklarına asılan kredi vaatli ilanlarla vatandaşları tuzaklarına düşürdükleri ve yüksek faizle borçlandırdıkları anlaşıldı. Aldığının çok üzerinde borca sokulan bir mağdurun her ay emekli maaşından para çekildiği aktarıldı.

Hedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildi

İzmir’in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan tefeciliğe ilişkin gerçekleştirilen operasyonda yeni ve şoke eden detaylar ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen ve toplamda 8 milyon TL haksız kazanç elde eden 12 şüpheli için operasyon düğmesine bastı. Belirtilen ilçelerdeki 12 ev ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüphelinin tamamını yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlardan söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dolu-boş senet ve mağdurlara ait kimlik fotokopileri, 5 adet icra kesinti dilekçesi, 11 adet alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, 3 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 3 ayrı poşet içerisinde tahmini ağırlığı 150-200 gr arası esrar maddesi ve bir adet uyuşturucu düzeneği, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., N.U., V.D., E.Ç., E.F., F.A., B.D., V.Y., S.Y., N.Y., Z.A. ve Z.Y. isimli 12 şüphelinin işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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BANKADAN KREDİ ÇEKEMEYEN EMEKLİLERİ OTOBÜS DURAKLARINA ASTIKLARI İLANLARLA TUZAKLARINA DÜŞÜRMÜŞLER

Operasyonun yeni detayları ortaya çıkarken, gözaltına alınan şüphelilerden 8’inin aynı aileden olduğu öğrenildi. F.A.’nın şebekenin başında olduğu eşi V.A.’nın da şebekede etkin rol oynadığı tespit edildi. Hedef kitlesinde emeklilerin olduğu şebekenin bankadan kredi çekemeyen emeklileri otobüs duraklarına astıkları ilanlarla tuzağına düşürüp, ardından da şebeke üyelerince kendilerine boş senet veya muvafakatname imzalatılıp, emekli maaşlarına haciz konulduğu ortaya çıktı.

PARA HER AY EMEKLİ MAAŞINDAN ÇEKİLMİŞ

Şebekeden para alan ve mağdur edilen bir kişinin, aldığı paranın çok üzerinde borca sokulduğu, paranın her ay emekli maaşından çekildiği belirtildi.

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2 BİN LİRA İÇİN 92 BİN LİRA

Öte yandan, şebekenin lideri olan F.A.’nın, yakalanmamak adına mağdurlarının emekli maaşına haciz koydurmadığı ve alacaklı olarak aile bireylerini gösterdiği, şebekenin bu yöntemle sadece İzmir’de değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde de haksız kazanç sağladığı belirlendi. Şebekeden borç alan mağdurların yıllarca şebekeye ödeme yaptıkları, bir şüphelinin 2 bin lira için 92 bin lira ödediği de aktarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Tefeci İzmir emekli
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