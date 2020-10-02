HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hedeflerinde iş adamları vardı! 'Sihirbaz' yakayı ele verdi

Hedeflerinde iş adamları vardı! 'Sihirbaz' yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:16 | Son Güncelleme

Adana’da sahte senet düzenleyerek iş adamlarını 256 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen çetenin senetlerini imzayı atan ve “sihirbaz” lakabıyla anılan kaligrafi sanatçısının polis baskını sırasında imza çalışması yaptığı ve bu kağıtları tencerede kaynatarak yok edemeden polise yakalandığı ortaya çıktı.

Hedeflerinde iş adamları vardı! 'Sihirbaz' yakayı ele verdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, sahte senet düzenleyerek haksız kazanç elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün oluştuğu bilgisine ulaştı. 14 Şubat günü, 156 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 2’si avukat 7 zanlı tutuklandı.
Polis çetenin faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Çetenin yine sahte 6 senet ile 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 25 Eylül günü şafak vakti ikinci kez operasyon yaptı.

Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 6 ilde yapılan operasyonda 2'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10’u tutuklanırken 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetede toplamda 17 zanlı tutuklandı.

Polis çeteyi teknik ve fiziki olarak takip ettiğinde çetenin bir avukat F.P. ve O.Y. tarafından yönetildiğini, bu avukatın özel bir bankada çalışan eşinin ise zengin iş adamlarını belirleyip hem isimlerini hem de imza örneklerini çeteye verdiklerini tespit etti. Bu dakikadan sonra ise çetenin kaligrafi sanatçısı üyesi F.T.G.’nin devreye girdiğini belirledi. Ayrıca polis takipte bu kaligrafi sanatçısının aldığı imzaların aynısını atabilmek için imza hangi kalemle atıldıysa o kalemi alıp en az 6 ay çalışarak imzayı birebir taklit ettiği tespit edildi. Bunun karşılığında da kaligrafi sanatçısına alınan paranın yüzde 5’inin verildiği öğrenildi. Ayrıca N.G.’nin de kaligrafi sanatçısı eşine yardım ettiği öğrenildi. Bu nedenle de kaligrafi sanatçısına çetenin kendi arasında “Sihirbaz” ismini taktığı belirlendi. Sihirbaz’ın taklit ettiği imzaları daha sonra büyük bir tencereye koyup suda kaynatarak yok ettiği de belirlendi.

EŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Kaligrafi sanatçısı F.T.G, İstanbul’da saklandığı evde polis baskınında eşiyle birlikte yakalandı. Polis baskında F.T.G'nin evinde boş kağıtlara atılmış bir birinden farklı çok sayıda imza örneği de buldu. Ayrıca boş senetlere atılmış imzalar da çıktı. Polis bu senetlere el koyup zanlı karı kocayı da gözaltına aldı.

Polis ele geçirdiği delilleri de dosyaya koydu. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak eşinin, imza attığını savcılıktaki ifadesinde itiraf ettiği öğrenildi. Kaligrafi sanatçısının makine mühendisi olduğu bu dönemde teknik resim dersinden dolayı el becerisinin çok iyi olduğu avukat O.Y.’nin de bu nedenle kaligrafi sanatçısını bularak sahte imza attırdığı öğrenildi. Ayrıca attığı bazı imzaları kriminal ve adli tıbbın bile fark edemeyip gerçektir dediği ortaya çıktı.

600 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Daha önce 2012 yılına kadar Adana’da müteahhitlik yaptığı belirtilen F.T.G'nin Mersin'de 44 odalık devremülk yapacağı vaadiyle binanın sadece temelini atıp 600 kişiyi satıp dolandırdığı iddia edildi.

Şüpheli F.T.G. hakkında "dolandırıcılık" ve "hürriyeti yoksun kılma" suçlarından da kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Eşi N.G.’nin de yıllarca bir kamu bankasında çalıştığı belirlendi.

Operasyon kapsamında eski kabadayılardan Dündar Kılıç'ın üvey oğlu D.K.'nin de soruşturma kapsamında 45 milyon liralık 3 ayrı "sahte senet" oluşturmaktan tutuksuz yargılanacağı öğrenildi. Davacı tarafta ise Türkiye'nin en eski sanayici ailelerinden Ellialtıoğlu ailesinden Ahmet Feyzi Ellialtıoğlu bulunuyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan kriminoloji uzmanı emekli 1. sınıf emniyet müdürü R.K'nin bilirkişi olarak "gerçektir" raporu verdiği 4 senetteki imzaların kriminal incelemede sahte olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendiEtkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den önemli uyarı!Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den önemli uyarı!
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
4 kişinin tecavüzüne uğradı! İğrenç olayda yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS Ek Yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
Damadı evini yakan kayınvalide: Korkumdan evime gelemiyorum
O olaydan sonra evine giremiyor
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama!
Kobani eylemleri soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
Kobani eylemleri soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.