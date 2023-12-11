HEDEP'in ismi değişti! İşte yeni adı...

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde isim değişikliğine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Doğan, partinin 15 Ekim'de gerçekleştirilen kongresinde zorunlu nedenlerle ismini değiştirdiklerini belirterek, "İsmimizin uzun ve açık hali, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, kısaltma ismi ise HEDEP olarak değiştirilmişti. Kongremizde yapılan değişikliklerin resmi başvuru sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partimizin kısaltma ismi olan HEDEP'e itiraz etti. Tüzüğümüzün bazı maddelerinde de değişiklik yapılması gerektiğini bize 18 Kasım 2023 tarihinde tebliğ etti. Yeni isimler ve anlamlar ile mücadelemize, hız kesmeden, üstelik çoğalarak devam edeceğiz. Tüzüğümüzde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği, itiraz ettiği değişiklikler yapıldı. Bunun dışında tüzüğümüzde herhangi bir değişiklik yapılmadı. DEM Parti; yeni ismimiz, Yargıtay Siyasi Parti Bürosu'na ulaşmıştır" dedi.

Kaynak: DHA





