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Hediye alırken dikkat! Evinizden olabilirsiniz

07.09.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hediye alırken dikkat edin. Ümraniye’de yaşayan Mehmet Kaya, internet üzerinden evini satışa verdi. Bir kişi, evi almak istediğini söyleyerek kargoyla hediye çaydanlık gönderdi. Hediyeyi alan Kaya, attığı bir imzayla 48 yıllık evini kaybetti. 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Mehmet Kaya, davayı kazandı ancak tapuyu halen alamadı.

Hediye alırken dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ümraniye’de ikamet eden Mehmet Kaya (75), 48 yıldır oturduğu evini 2013 yılında internet üzerinden satılığa verdi. İddiaya göre, verdiği ilan üzerinden kendisine ulaşan bir kişi ile anlaştı. Evi almak isteyen kişi kendisine hediye olarak çaydanlık gönderdi.

Sahte kargocudan çaydanlığı alan Mehmet Kaya, verilen kağıda imza atarak evinden olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaya’nın kapısına gelen kargocunun sahte olduğu ve imzaladığı kağıdın da senet olduğu öğrenildi. Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Kaya, davayı kazandı ancak 48 yıldır evinin tapusunu halen alamadı.

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"TÜM BİRİKİMİM BU 10 YILLIK SÜREÇTEKİ DAVADA MASRAFLARA GİTTİ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Mehmet Kaya, "2013 yılında evime internet üzerinden satışa çıkardım. İlanı görerek bizimle iletişime geçen kişiyle 480 bin Lira’ya anlaştık. Bu şahıs beni çok sevdiğini söyleyerek eşime çaydanlık hediye göndereceğini söyledi. Biz de kıramadık tamam dedik. Sahte kargocuyla kapımıza gelen çaydanlığı teslim almak için kağıda imza attık meğerse biz 189 bin Liralık senete imza atmışız. Konuyu mahkemeye taşıdık, 10. yılın sonunda kazandık ancak hala evimizin tapusunu alamadık. Senetlere imza atarak borçlandırıldığım için o dönemde evimin tapusu karşı tarafa geçmişti. Tüm davaları kazanmış olmama rağmen tapumu hala alamadım. Tapumun geri verilmesini istiyorum. Hurda işleriyle uğraşıyordum. Bu olay sonrası 48 yıllık evim elimden gitti. Tüm birikimim bu 10 yıllık süreçteki davada masraflara gitti. Sağlığımı kaybettim. 48 yıllık evimi geri istiyorum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye hediye çaydanlık

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