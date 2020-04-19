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  4. Helal olsun sana Veysel dede! 53 yıllık eşine ev işlerinde yardım ediyor

Helal olsun sana Veysel dede! 53 yıllık eşine ev işlerinde yardım ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Erzurum'da yaşayan 74 yaşındaki Zahide-Veysel Akdağ çifti, koronavirüs salgını nedeniyle 40 gündür evden çıkmıyor. 6 çocuk babası emekli imam Veysel Akdağ, 53 yıllık eşi Zahide'ye ev işlerinde yardım ederek cam silip, temizlik yapıyor.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde oturan Zahide-Veysel Akdağ çifti, koronavirüs salgınından korunmak için 40 gündür evlerinden çıkmıyor. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı kuralına uyan çift, evlerine misafir de kabul etmiyor. Tüm gün ev işlerini beraber yapan Akdağ çifti, birbirlerine yardımcı oluyor. Salgın nedeniyle çocuklarının da ziyarete gelmemelerini isteyen çift, el ele vererek ev işlerini birlikte yapıyor.

'HAYAT MÜŞTEREK'

Hayat arkadaşına yardım eden Veysel Akdağ, cam silip evi temizliyor. Salgın nedeniyle çocuklarının da evlerine gelmemelerini istediklerini söyleyen emekli imam Akdağ, "Hayat müşterek. Hanım, belinden 4 kez ameliyat oldu. Elimden geldiğince ev işlerinde ona yardım ediyorum. Salgın başladığından beri evden çıkmadık. Allah memleketimizi, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, toprağımızı bu virüsten korusun, def eylesin, Kaf dağının ardına atsın. Her gün 15-16 cüz Kuran'ı Kerim okuyorum. Eşime yardım ediyorum. Kurallara uyup sokağa çıkmıyoruz. Çocuklarımızı da eve getirmiyoruz. Bu virüsü atmamız için herkes evde kalsın" diye konuştu.

'HERKES EVDE KALSIN Kİ, SAĞLIKLI KALALIM'

Salgının ardından 40 gündür evden çıkmadıklarını, ihtiyaçlarını damatlarının karşıladığını belirten Zahide Akdağ ise koronavirüs salgınından kurtulmak için evde kalınması gerektiğini ifade etti. Salgın nedeniyle kızlarının da yardıma gelemediğini anlatan Zahide Akdağ, "Günlerimiz iyi geçiyor. Camları eşimle beraber sildik. Koronavirüs nedeniyle temizlik için kadınlar da gelmiyor. Herkes evde kalsın ki, sağlıklı kalalım. Allah tüm Türkiye'yi koranavirüsten korusun" dedi.

(DHA)

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