Helal olsun sana Veysel dede! 53 yıllık eşine ev işlerinde yardım ediyor

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde oturan Zahide-Veysel Akdağ çifti, koronavirüs salgınından korunmak için 40 gündür evlerinden çıkmıyor. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı kuralına uyan çift, evlerine misafir de kabul etmiyor. Tüm gün ev işlerini beraber yapan Akdağ çifti, birbirlerine yardımcı oluyor. Salgın nedeniyle çocuklarının da ziyarete gelmemelerini isteyen çift, el ele vererek ev işlerini birlikte yapıyor.

'HAYAT MÜŞTEREK'

Hayat arkadaşına yardım eden Veysel Akdağ, cam silip evi temizliyor. Salgın nedeniyle çocuklarının da evlerine gelmemelerini istediklerini söyleyen emekli imam Akdağ, "Hayat müşterek. Hanım, belinden 4 kez ameliyat oldu. Elimden geldiğince ev işlerinde ona yardım ediyorum. Salgın başladığından beri evden çıkmadık. Allah memleketimizi, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, toprağımızı bu virüsten korusun, def eylesin, Kaf dağının ardına atsın. Her gün 15-16 cüz Kuran'ı Kerim okuyorum. Eşime yardım ediyorum. Kurallara uyup sokağa çıkmıyoruz. Çocuklarımızı da eve getirmiyoruz. Bu virüsü atmamız için herkes evde kalsın" diye konuştu.