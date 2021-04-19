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Helin Kandemir kimdir? Kağıt Ev'in Cemre'si Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

19.04.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv ekranlarında bugün başlayacak olan ve pazartesi günlerinin iddialı yapımları arasında yer alacak olan Kağıt Ev dizisinin kadrosunda Helin Kandemir de yer alıyor. Daha önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Kibrit rolü ile gönüllerde taht kuran genç oyuncu Kağıt Ev dizisinde ise Cemre karakterine hayat verecek. Peki, Helin Kandemir kimdir? Kağıt Ev'in Cemre'si Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Helin Kandemir kimdir? Kağıt Ev'in Cemre'si Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kağıt Ev dizisindeki Mükemmel ailenin mahvolan hayatını konu alan dizide Fırtına çiftinin büyük kızları Cemre karakterini Helin Kandemir canlandıracak. 2004 doğumlu genç oyuncu daha önce ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit karakterini canlandırmıştı.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. Reklam, sinema ve dizi oyuncusudur.

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar’da oynayarak kazanmıştır. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır. Bu dizide Pelin Akıncı karakterini oynamıştır. Minik yıldız Helin Kandemir oyunculuğun yanı sıra reklam filmlerinde de rol almıştır. Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin oynadığı reklamlardan bazılarıdır.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020’de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.

Son olarak yeni başlayacak “Kağıt Ev” dizisinin kadrosunda yer almaktadır.

HELİN KANDEMİR FİLMOGRAFİ

  • Kız Kardeşler

  • Azizler

  • Ötesiz İnsanlar

  • İsimsizler

  • Bir Litre Gözyaşı

  • Hakan : Muhafız

  • Doğduğun Ev Kaderindir

  • Kağıt Ev

Helin Kandemir kimdir? Kağıt Ev'in Cemre'si Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı ‘Suçlu Peşinde’ programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin’i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci’yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre’nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm’ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci’yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert’tir… Çünkü İnci, Mert’in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan’a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

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Star TV Doğduğun Ev Kaderindir dizisi

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