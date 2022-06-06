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Hem çaldılar hem oynadılar! Böyle hırsızlık görülmedi

06.06.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'deki bir hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi. Yüzlerini maskelerle gizleyen 3 hırsız, aynı iş yerine gece 5 kez girdi, 45 dakika boyunca soygun yaptı. Pişkin hırsızlar, güvenlik kameralarına aldırmayıp el sallayarak oynadılar. Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi şaşkınlığını gizleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş yerine sabaha karşı maskeli 3 kişi girdi. Kesici aletle iş yerinin kilidini açan hırsızlar, güvenlik kameralarına aldırmadan dükkandaki sigara ve içkileri alarak kayıplara karıştı.

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KAMERAYA KARŞI OYNADILAR

Yaklaşık 45 dakika süren hırsızlık anları görenlere 'pes' dedirtti. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi Burak Baldemir görüntüleri izlerken şüphelilerin kameraya karşı el sallayarak oynadıklarını gördü. Şüpheliler iddiaya göre 600 bin TL’lik tekel ürünü ile kasadaki 12 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı.

Şüphelilerin biran evvel bulunmasını isteyen İşyeri sahibi Baldemir, "Cuma günü sabah 05.00-05.30 civarında 3 kişi geliyor. İşyerinin kapısını zorluyorlar. Burayı açamayınca yan kapıyı zorluyorlar. Daha sonra kilidi kırarak dükkana giriyorlar. Yaklaşık 45 dakika soymaları sürüyor. Kolilere doldurdukları malzemeleri 5 kez gelerek araca yüklüyorlar. 600 bin TL değerinde tekel ürünü ve 12 bin TL civarında da nakit para gidiyor. Yakalanmalarını istiyorum" dedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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