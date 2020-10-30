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Hem coştu, hem coşturdu! Bu görüntüler tramvayda çekildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşayan bir kadın, üzerine ay yıldızlı tişört giyerek tramvayda 10. Yıl Marşı eşliğinde dolaştı. Coşkuya kayıtsız kalamayan diğer yolcularsa kadın vatandaşa alkışlarla eşlik etti.

Dün akşam Antalya’nın bir çok meydanı, cadde ve sokaklarında Cumhuriyetin 97’nci yıldönümü coşkuyla kutlanırken, toplu taşıma araçlarının içerisinde de benzer görüntüler oluştu. Türk bayrağı motifli giysili bir kadın, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu tramvay içerisinde yaşadı, diğer yolculara da yaşattı. Tramvayı baştan sona 10. Yıl Marşı eşliğinde dolaşan kadına, diğer yolcular da alkışlarla eşlik etti.

Cep telefonuyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada da çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
(İHA)

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