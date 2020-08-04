HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hem husumetlisini hem kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiyi vurdu

Hem husumetlisini hem kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 02:47 | Son Güncelleme

Kağıthane'de bir kişi, daha önce husumetli olduğu kişinin yanına gelerek konuşmak istedi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan saldırgan, hem husumetlisi ile kardeşini hem de kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi daha silahla yaralayarak kayıplara karıştı.

Hem husumetlisini hem kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiyi vurdu

Olay, gece yarısı Talatpaşa Mahallesi, Bayındır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sokağa gelerek daha önce husumetli olduğu kişi ile konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Saldırgan, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak, önce husumetli olduğu kişiyi, ardından kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiyi daha silahla ateş açarak yaraladı. Olay sonrası saldırgan kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, silahla yaralanan 4 kişi de sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, sokaktaki delilleri toplarken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İstanbul Boğazı’ndaki teknelere korona denetimiİstanbul Boğazı’ndaki teknelere korona denetimi
Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Yürek yakan anlar! Baba sinir krizi geçirdi

Yürek yakan anlar! Baba sinir krizi geçirdi

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Flaş gelişme

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
İstanbul Boğazı’ndaki teknelere korona denetimi

İstanbul Boğazı’ndaki teknelere korona denetimi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yangınlar hakkında açıklama

Bakan Pakdemirli'den yangınlar hakkında açıklama

Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu

Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu

İstanbul'da dolunay manzarası büyüledi

İstanbul'da dolunay manzarası büyüledi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi taburcu edildi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi taburcu edildi

Aydın'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.