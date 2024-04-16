HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hem kırmızı hem sarı bültenle aranıyordu! İstanbul'da böyle yakalandı

Hem kırmızı hem sarı bültenle aranıyordu! İstanbul'da böyle yakalandı

16.04.2024 08:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı ve sarı bültenlerle aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen Mahzen-27 operasyonuyla yakalandı.

Hem kırmızı hem sarı bültenle aranıyordu! İstanbul'da böyle yakalandı

Suç örgütlerine suçlulara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Mahzen-27 operasyonu için düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan tarafından "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bültenle aranan Nurlan Zharımbetov'un, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını belirtti.

2

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kayyum' paylaşımı ortalığı karıştırdı: "Gözaltına alınmaya hazırım" 'Kayyum' paylaşımı ortalığı karıştırdı: "Gözaltına alınmaya hazırım"
Mansur Yavaş ‘İlk icraatım’ olacak demişti!Mansur Yavaş ‘İlk icraatım’ olacak demişti!
iPhone kullanıcıları dikkat! "Acilen kapatın"iPhone kullanıcıları dikkat! "Acilen kapatın"
Anahtar Kelimeler:
kırmızı bülten
En Çok Okunan Haberler
Uğur Dündar için 'babalık' iddiası! Açıklama geldi

Uğur Dündar için 'babalık' iddiası! Açıklama geldi

iPhone kullanıcıları dikkat! "Acilen kapatın"

iPhone kullanıcıları dikkat! "Acilen kapatın"

CHP lideri Özgür Özel'in yeni imajı! Saçlarını boyattı

CHP lideri Özgür Özel'in yeni imajı! Saçlarını boyattı

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

Mansur Yavaş ‘İlk icraatım’ olacak demişti!

Mansur Yavaş ‘İlk icraatım’ olacak demişti!

İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.