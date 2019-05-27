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Hem psikolojik hem de cinsel anlamda olumsuz etkiliyor! Kadında özgüven kaybına genital estetik çözümü

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

Genital bölge estetiği; genital bölge yağlanmasını gidermek için mons pubise yapılan liposuction, labioplasti (cinsel organ ve iç dudaklarının estetik operasyonu), vajinada genişlemeyi düzeltmeye yönelik vajina daraltma işlemleri ve genital bölgeye yağ enjeksiyonu gibi uygulamaları içerir.

Hem psikolojik hem de cinsel anlamda olumsuz etkiliyor! Kadında özgüven kaybına genital estetik çözümü

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, kadınları psikolojik ve cinsel anlamda olumsuz yönde etkileyen, çoğu zaman kimseyle paylaşamadığı genital bölge sorunlarının nasıl tedavi edilebileceğine ilişkin önemli bilgiler verdi.

HEM ESTETİK HEM DE FONKSİYONEL OPERASYONLAR

Kadınların, kendi dış genital bölgesinden estetik anlamda hoşnut olmaması başlı başına bir sorun teşkil ettiği gibi, genital bölgedeki yapısal sorunlar fonksiyonel olarak da olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla genital bölge estetiği, estetik olmasını yanında, aynı zamanda kadının cinsel yaşamını daha kaliteli hale getiren fonksiyonel operasyonlardır.

Genital estetik uygulamaları iç ve dış genital estetik olarak ikiye ayrılır. Kadın genital organlarının yapısında, üst bölümde yer alan tepecik şeklinde mons pubis, onun devamı şeklinde aşağıya doğru uzanan büyük dudaklar ve büyük dudakların iç yüzünde de küçük iç dudaklar mevcuttur.

İdeal olan mons pubis in sarkık olmaması, büyük dudakların aşağıya doğru düzgün durması ve küçük dudakları kapatacak şekilde olmasıdır. Vajina ise küçük dudaklardan içeriye rahim ağzına doğru uzanmaktadır ve 1,5 cm’den 10 cm’ye kadar esneyerek genişleyebilmektedir. Bu oran kadından kadına değişebilmektedir.

Vajina yapı bazı kadınlarda doğuştan (konjenital) olarak geniş olabileceği gibi sonradan da bazı durumlar vajinal yapıda anormal genişlemeye neden olabilir. Vajinal genişliğin en önemli nedenleri müdahaleli ve travmatik zor doğumlar, iri bebekler, doğum sayısının fazla olması, ilerleyen yaş ile birlikte vajinada elastikiyet kaybı gibi durumlardır.

Ayrıca çoklu partner, piercing takılması ile çekilme, epilasyon ve ağda nedeniyle de oluşabilir. Bazen de doğum sırasında bebeğin çıkışını kolaylaştırmak için açılan epizyotomi kesileri nedeniyle oluşan nedbelerden dolayı perineal alanda birtakım sorunlar oluşmaktadır. Vajinal genişlik ile birlikte zaman zaman idrar torbasında ve bağırsaklarda vajinaya doğru sarkma meydana gelmiş olabilir. Bu durum idrar kaçırma veya anormal şekilde sıkışmaya yol açabilir ve cinsel ilişki sırasında problemlere yol açabilir. Vajinal genişlemede ve yukarıda belirtilen diğer sorunlarda problemin durumuna ve özelliğine göre çözümler belirlenir.

Kadınlarda yapılan vajina estetikleri doğum sonrası bozulan vajina yapısı, doğumsal vajina anomalisi, dış genital bölgede meydana gelen yapısal bozukluklar, mesane ve rektum bölgesindeki sarkmalar, travmaya bağlı vajinada oluşan şekil bozukluklarının giderilmesi amacıyla yapılır.

Vajina estetiği uygulamalarından sonra kişinin çok daha sağlıklı bir cinsel hayatı olması sağlanırken aynı zamanda idrar kaçırma gibi sorunların da önüne geçilmesi ile daha konforlu ve özgüvenli bir sosyal hayat yaşaması sağlanır. Operasyonlar genellikle bir saat civarında sürmektedir. Genel veya lokal anestezi altında yapılan bu işlemler sonrasında bir hafta sonra dikişler iyileşmeye başlar. En fazla 3 hafta sonra da tamamen iyileşme olur.

Vajinal daraltmada cerrahi olarak genellikle arka duvarda daraltma uygulanır, problemin düzeyine göre gerekirse ön duvarda da daraltma eklenebilir. Vajinal daraltma işlemi lokal veya genel anestezi altında yapılabilir, ortalama 30-40 dakika sürmektedir. Yapılan işlemde kullanılan dikişler kendiliğinden eriyen dikişlerdir. Hastanede uzun süre yatış gerektirmez. 4-6 hafta cinsel perhiz önerilir. Genital bölge estetiğinde en sık yapılan ameliyatlardan biri de labioplasti olarak adlandırılan asimetrik veya büyük sarkık dudakların ameliyatlarıdır. Lokal veya genel anestezi altında 30 dakika kadar süren işlemlerdir.

Labiumlar (dudaklar) doğal anatomik haline getirilir. Bazen klitoris bölgesine yönelik küçültme yapılabilir. Büyük dudaklarda hacim kaybı nedeniyle ortaya çıkan şekil bozukluklarını gidermek için bu bölgelere yağ enjeksiyonları yapılabilmektedir. Doğum sonrası yırtıkları düzeltmek için perineoplasti operasyonu yapılabilir. Kadın genital estetik uygulamaları ile kadının kendine olan özgüveni yerine gelmekte ve bu müdahaleler hem fonksiyonel hem estetik hem de psikolojik olmak üzere her anlamda iyileşme sağlamaktadır.

GENİTAL BÖLGEDE KULLANILAN DİĞER YÖNTEMLER

Ameliyatla yapılan düzeltmelerin yanında problemin özelliğine göre ameliyatsız yöntemlerle vajinal daraltma ve gençleştirme işlemleri de yapılabilmektedir. Bu işlemlerde vajinadaki kollajen ve bağ dokusu güçlendirilmektedir. Böylece artan kollajen miktarı ile birlikte vajina çapı daralıp güçlenmektedir. Bu amaçla 1 ay aralıklarla 1-3 seans arasında lazer uygulamaları yapılabilmektedir. Aynı zamanda genital bölge dış yüzeyine de lazer sistemiyle renk açma işlemleri uygulanabilmektedir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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Genital bölge estetiği vajina daraltma işlemleri

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