Hem sağlığınızdan hem de paranızdan olabilirsiniz! Ocaklar kansere yol açıyor

Yemekleri pişirmek için farklı ocak çeşitleri bulunuyor. Ancak en sık kullanılan ocak gazlı ocaklar. Birçok evde bulunan bu ocaklar bizim ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atıyor. İngiltere'de yapılan çalışmada evlerin neredeyse üçte biri tarafından kullanılan ocakların potansiyel olarak tehlikeli gazlar yaydığı bulundu. Bu gazlar ocak kapatıldığında bile yayılmaya devam ediyor. Çıkan zararlı gazla çok riskli hastalıklara zemin oluşturuyor.

OCAKLARIN ÖLÜMCÜL RİSKİ VAR

Bilim adamlarına göre, gazlı ocaklar , arabalar ve kamyonlar tarafından püskürtülen aynı parçacıkları yayarak aileleri birkaç ölümcül hastalık riskine sokabilir. ABD'deki Boston Üniversitesi'nde çevre sağlığı profesörü olan Dr Jonathan Levy, ocakların evleri nitrojen dioksit (NO2) ile kirlettiğini söyledi. Dr Levy , Conversation'da yazdığı bir makalede, gazın çocuklarda astıma neden olabileceğini ve yetişkinleri kanser riski altına sokabileceğini açıkladı .

KAPALI ALANDA HASTALIK RİSKİ DAHA FAZLA OLUYOR

Kirletici en yaygın olarak otoyollarda bulunur. Ancak mutfaklar kapalı alanlar olduğundan, evde gaz olduğunda aileler gazın kansere ve astıma neden olan özelliklerine maruz kalma riski çok daha fazladır. Dr Levy, evin büyüklüğü ve havalandırma kalitesinin de rol oynadığını açıkladı. "Bu gaz astımlı yetişkinleri de etkileyebilir ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının hem gelişmesine hem de alevlenmesine katkıda bulunur " diye ekledi.

KANSERE VE ASTIMA YOL AÇIYOR

Hollanda'da yapılan bir araştırma , gazlı ocakları olan kişilerin astım geliştirme olasılığının yüzde 42 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ocaklar kapatılsa bile metan gibi sadece çevreye zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda insanlarda hızlı kalp atışına ve nefes almada güçlüklere neden olabilen kimyasallar yayar. Gazlı ocaklar aynı zamanda lösemi de dahil olmak üzere farklı kanserlerle bağlantılı bir kimyasal olan benzen salmaktadır.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN HAVALANDIRMA SAĞLAYIN

Yakın tarihli bir ABD araştırması , gazlı ocakların yüzde 95'inin kansere neden olan gazı saldığını buldu. Bu arada, gaz endüstrisinin pozisyonu , gazlı ocakların küçük bir iç mekan hava kirletici kaynağı olmasıdır. Ailenizin zararlı gazlara maruz kalmasını azaltmak için Dr Levy, havalandırmayı iyileştirmeyi önerdi. "Dış mekana açılan bir davlumbaz çalıştırmayı ve yemek pişirirken mutfak pencerelerini açmayı deneyin.

SAĞLIĞINIZ İÇİN İNDÜKSİYONLU OCAKLARA GEÇİN

"Bu yardımcı olacak, ancak özellikle yemek yapılırken mutfakta bulunan hane halkı üyeleri için maruz kalmaları ortadan kaldırmayacak" dedi. Uzman ayrıca insanları , alevi tutuşturmadan veya bir elektrik bobinini ısıtmadan geleneksel ocaklardan çok daha hızlı pişiren yüzeyler olan manyetik indüksiyonlu ocaklara geçmeye teşvik etti.

