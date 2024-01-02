HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hem yağmur hem kar! Montları, şemsiyeleri hazırlayın: İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji'den 2 Ocak hava durumu uyarısı

Hem yağmur hem kar! Montları, şemsiyeleri hazırlayın: İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji'den 2 Ocak hava durumu uyarısı

02.01.2024 08:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak yağışlı havalar geri dönüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün yurt genelinde yağış görülecek. Yağmur görülecek iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir de var. Gece bazı illerde karla karışık yağmur ve kar da görülecek. Antalya, Osmaniye ve Hatay için sel uyarısı geldi.

Hem yağmur hem kar! Montları, şemsiyeleri hazırlayın: İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji'den 2 Ocak hava durumu uyarısı

Bugün dışarı şemsiyesiz, montsuz çıkmamak gerekiyor... Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı yağışlı geçecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

YURT GENELİ YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

bugün

GECE YAĞMUR DA VAR KAR DA!

Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SEL VE BASKIN TEHLİKESİNE DİKKAT

Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su, baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışı bekleyenler için tarih vererek "10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da kar yağışı da görülebilir." demişti.

İstanbul'da kar yağışı için net tarih! İstanbul'da kar yağışı için net tarih!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

5

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kritik isim öldürüldüMİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kritik isim öldürüldü
13 yaşındaki kıza annesiyle aynı yatakta taciz! Pilates dersleri...13 yaşındaki kıza annesiyle aynı yatakta taciz! Pilates dersleri...
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

Neredeyse saatler kaldı... Masadaki zam oranları!

Neredeyse saatler kaldı... Masadaki zam oranları!

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

Yağmur da var kar da! Bu saatlere dikkat

Yağmur da var kar da! Bu saatlere dikkat

İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Eğlence mekanlarında terör estiriyorlardı! O çete çökertildi

Eğlence mekanlarında terör estiriyorlardı! O çete çökertildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez, ultra konforlu! Outdoor tutkunlarının favorisi Columbia Woodburn 2

Su geçirmez, ultra konforlu! Outdoor tutkunlarının favorisi Columbia Woodburn 2

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.